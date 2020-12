Sedena instala mil camas para pacientes con Covid-19 en la CDMX

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) abrirá una nueva unidad temporal para pacientes que se recuperan de Covid-19, con la finalidad de poder completar las 7 mil camas de hospital necesarias para poder hacer frente al repunte de la pandemia en la Ciudad de México.

La nueva unidad estará ubicada en el Campo Militar 1, y ahí se atenderá únicamente a aquellos pacientes que se encuentran en proceso de recuperación, función que tenía la Unidad Temporal Citibanamex, pero que ya se encuentra atendiendo a personas que tienen síntomas delicados.

En dicha unidad colaborará la Sedena junto con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con la intención de canalizar a los pacientes que se recuperan de esta enfermedad.

De acuerdo con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinabum, el Campo Militar contará con mil camas, las cuales están vinculadas con el IMSS para un traslado interhospitalario, por lo que es importante recalcar que no se podrá llegar ahí de inmediato, ya que las instalaciones serán utilizadas para “alta anticipada”.

Y es que, ante el repunte de la pandemia por Covid-19 en el Valle de México, la Secretaría de la Defensa Nacional reconvierte cuatro cuarteles de diferentes grupos para instalar mil camas y atender a enfermos en recuperación, que estén superando la etapa crítica de la enfermedad.

Se trata de cuatro instalaciones dentro del Campo Militar número 1, que serán atendidas por elementos del 19 Batallón de Infantería con una capacidad de 325 camas, mientras que el 46 Batallón de Infantería con 384 camas, ambas instalaciones con servicio para hombres.

En tanto, el Primer Batallón de Ingenieros de Combate y Escuela de Clases de Ingenieros está siendo remodelado para la instalación de 141 camas, para atender únicamente a mujeres en recuperación.

Por último, en el Centro de Adiestramiento de Policía Militar ya concluyeron los trabajos de remodelación, y está listo para recibir a 150 pacientes, todos varones, provenientes de los hospitales que se deterine.

Ahora esas instalaciones cambiarán su nombre a Alojamiento de Recuperación Covid-19, números 1, 2, 3 y 4, respectivamente, y así permanecerán hasta que se supere la emergencia sanitaria.

Las unidades están designadas para dar atención a los pacientes que se encuentran en una fase de recuperación, después de haber estado en la etapa crítica de una hospitalización, en cualquier centro de atención de pacientes covid.

La finalidad es poder evacuar pacientes que ya no requieran una atención propiamente de un hospital, que no requiera una atención de terapia intensiva y que sea factible terminar su recuperación en otro centro en donde no requiera las mismas atenciones.

