VIDEO: Profesor grita a estudiante en clase virtual

Un profesor de medicina de la Universidad Central de Ecuador enfureció contra una estudiante a la que llamó “majadera” y “malcriada” durante una clase virtual, cuyo video ya circula en redes sociales.

En la grabación se observa que el docente le pide explicación al estudiante sobre una exposición, pero la alumna, al tratar de explicarle, ve que el profesor monta en cólera y comienza a gritarle: “¡¿Por qué diablos no me avisa, por qué no me avisa?!”. Cuando la estudiante trata de explicarle lo que el profesor requiere, él continúa gritando: “¡Bájeme la voz, cuidado cómo hable conmigo”.

La alumna a pesar de la actitud del docente intenta dar una explicación sobre el trabajo del que reclama el profesor. Pero éste continúa exigiendo que no le grite: “Bájame la voz, malcriada, aprenda a respetar, majadera, si yo le dije que me exponga…”.

Este video comenzó a circular en redes sociales y llegó hasta la Rectoría de la Universidad Central de Ecuador, ubicada en Quito.

Al respecto, la escuela condenó de manera enérgica la actitud del docente y en general las conductas como la del profesor de medicina, ya que “desdice del trabajo académico que cada día realizan los docentes de la Universidad Central del Ecuador”.

#COMUNICADO



La Universidad Central del Ecuador informa sobre las acciones tomadas frente a los actos del docente denunciados en redes sociales pic.twitter.com/1XaPOrFCQi — Universidad Central del Ecuador (@lacentralec) January 13, 2021

A través de un comunicado, el centro de estudios informó que las autoridades educativas activaron de manera inmediata los procedimientos provistos en el Estatuto Universitario y el Código de Ética.

Además de que los estudiantes involucrados en el video fueron reasignados a otro docente y el Rector ha dispuesto que se instaure el procedimiento disciplinario correspondiente, puesto que la “conducta del profesor configura una falta muy grave”.

A los alumnos se les han ofrecido los servicios de la Dirección de Bienestar Universitario: apoyo social, psicológico y asesoría legal con el Defensor Universitario para el acompañamiento y seguimiento respectivo.

Docente de la universidad @lacentralec en Quito, reclama y grita a estudiante porque su compañera de exposición no estaba presente. "Tienen cero y vayan a reclamar a quien les dé la gana y ojalá así me boten rápido de esa pendejada". pic.twitter.com/nXtbu2bJac — Mónica Velásquez (@MoniVelasquezV) January 13, 2021

