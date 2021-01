“Sería casi suicida” no hacer nada, dijo Ebrard sobre caso Cienfuegos

La Fiscalía General de la República (FGR) determinó no proceder penalmente en contra del ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, casi dos meses después de que el canciller Marcelo Ebrard dijo que no hacer nada “sería casi suicida”.

El general Cienfuegos, quien fue secretario de Defensa durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, fue acusado el año pasado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, de facilitar la operación del cártel H-2, de los hermanos Beltrán Leyva, una organización criminal nacida en Sinaloa, a cambio de sobornos.

El 18 de noviembre del año pasado, la juez Carol Bagley Amon desestimó los cargos contra el general Cienfuegos e indicó que la decisión se tomó “al más alto nivel dentro del Departamento de Justicia de Estados Unidos” para permitir que México investigue las acusaciones en su contra pero además fortalezca la cooperación entre ambos países.

Un día, después en conferencia de prensa en Palacio Nacional, Ebrard indicó: “La persona, el general Cienfuegos, va a ser sujeto a una investigación en México, para eso se pidió a Estados Unidos toda su evidencia, no quiere decir que ya llegó a México y ya. No, está sujeto a un proceso de investigación, para eso se requirió la evidencia al Departamento de Justicia.

De modo que para México no existe el escenario de impunidad, sería muy costoso para México haber optado por tener esta conversación con Estados Unidos, lograr que se desestime por primera vez en la historia los cargos contra un exsecretario, en este caso, de la Defensa, que sea retornado a México y luego no hacer nada. Y ya sería casi suicida, para eso mejor no decimos nada, que se quede allá”, indicó Ebrard.

#EnLaMañanera | Sobre el caso del general Salvador Cienfuegos, el canciller @m_ebrard aseguró que el Gobierno Federal no tiene la menor duda de que la #FGR llevará a cabo una investigación a la altura del prestigio de #México pic.twitter.com/J92yvfr4h6 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 19, 2020

Ayer, la FGR anunció que después de analizar los elementos probatorios enviados por las autoridades estadounidenses y los aportados por el general Cienfuegos, concluyó que el exsecretario de la Defensa Nacional “no sostuvo encuentro ni comunicación con grupo delictivo alguno. Por lo que se determinó no ejercer acción penal”.