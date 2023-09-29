AMLO visitará Baja California por crisis en frontera con EU: últimas noticias de hoy en FIA

Fuerza Informativa Azteca tiene las últimas noticias de hoy 29 de septiembre para que estés enterado de lo que pasa en México y el mundo al momento. Entre la información más destacada de este viernes, está el anuncio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre su visita a Baja California en noviembre, ello tras la crisis que se vive actualmente en la frontera norte del país con Estados Unidos. Consulta todos los detalles a continuación.



AMLO apoya a Ana Guevara para seguir al frente de la Conade

El presidente López Obrador aseguró en la mañanera de hoy que Ana Gabriela Guevara va a continuar como coordinadora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), rumbo a los Juegos Olímpicos de París, pese a las denuncias del presunto desvío de dinero.



Hallan otra fosa clandestina en carretera de Jalisco

El colectivo Luz de Esperanza informó que localizaron dos cuerpos segmentados, uno el miércoles y otro más el jueves 28 de septiembre. También señalaron que podría haber más cuerpos enterrados de forma clandestina.



Reportan balacera en clínica de Culiacán

Un grupo armado irrumpió en una clínica privada ubicada en Culiacán, Sinaloa, donde asesinó a un paciente y al médico de guardia; así como a dos personas más.



Buscan ampliar licencia por maternidad en México

Ivonne Cisneros Luján, diputada federal por Morena, presentó una propuesta para elevar la licencia por maternidad remunerada de 12 a 18 semanas en México; actualmente, la Ley Federal del Trabajo solo contempla "un descanso de seis semanas anteriores y seis semanas posteriores al parto".



En Tijuana, migrantes escarban arena

Al menos 10 personas, entre ellos niños, comenzaron a remover la arena en la frontera en Tijuana con sus manos y palos, a fin de cruzar a Estados Unidos; querían aprovechar la falta de vigilancia.



Blinken se reunirá con AMLO

El Departamento de Estado informó que Antony Blinken se reunirá con AMLO en la Ciudad de México la próxima semana para tratar los asuntos de seguridad, entre ellos el tráfico de fentanilo en la región.