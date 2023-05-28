Novia muere en un incendio el día de su boda en Estados Unidos

Una tragedia ensombreció a la gente de la comunidad de Reedsburg, Wisconsin, Estados Unidos el pasado 22 de mayo, cuando una novia murió en el incendio de su casa el día de su boda.

El que sería el mejor día de Paige Ruddy, de 19 años, se convirtió en el más amargo de su familia, cuando un incendio tomó por sorpresa a la joven, quien no pudo salir a tiempo de su hogar y murió al inhalar el humo.

Ruddy y su novio Logan Mitchell-Carter intercambiaron votos en una pequeña ceremonia, donde se convirtieron en esposos, pero tenían planeado celebrar su boda en grande al día siguiente, sin embargo sus sueños se vieron truncados por un incendio.

Novia muere en incendio el día de su boda

La casa donde vivía la novia, la cual pertenecía a los abuelos de su pareja, se incendió, sin que por el momento se conozcan las causas, aunque las autoridades ya investigan qué fue lo que ocurrió.

La joven Ruddy acababa de graduarse de la secundaria y planeaba inscribirse en un programa de tecnología veterinaria, indicó una de sus tías, quien solicitó ayuda a través de las redes sociales para pagar los gastos funerales.

Los familiares de la novia que murió el día de su boda que probablemente los detectores de humo de la casa no funcionaban, por lo que la joven no se dio cuenta del incendio a tiempo para poder salir del lugar.

Las personas que la conocieron la describieron como una persona “simplemente humana y preciosa. No había nada en ella que no te pudiera gustar”.

