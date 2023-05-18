Novio toma veneno el día de su boda porque no se quería casar

Una tragedia se vivió durante una boda en India después de que el novio tomó veneno porque no se quería casar. Cuando la novia se enteró también lo consumió. Ahora, la mujer se debate entre la vida y la muerte; el hombre murió.

Durante la ceremonia, el joven de 21 años de edad consumió veneno y después le avisó a su ya esposa, quien sin pensarlo dos veces también bebió de la botella. Ambos fueron llevados de urgencia al hospital. Los médicos declararon muerto al hombre, y la mujer, de 20 años, se encuentra muy grave y se mantiene con soporte vital.

Novio toma veneno porque no se quería casar

Las autoridades de la India detallaron que la pareja llevaba alrededor de siete años de novios, por lo que la chica empezó a presionarlo para que se casaran, pero el muchacho se rehusaba.

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Sin embargo, después de un tiempo de platicarlo, la pareja decidió casarse y celebrar una boda acompañados de sus familias.

Cuando por fin llegó el día, todo parecía normal, hasta que el novio confesó que no quería casarse y para evitarlo tomó veneno, cuando la chica supo también consumió la sustancia en medio de la ceremonia de bodas.

¿Cómo son los matrimonios en la India?

Los matrimonios forzados en la India son muy comunes, a pesar de estar prohibidos, las mujeres son las principales víctimas de las bodas arregladas, debido a que en muchas familias son vistas como una carga y que se soluciona casándolas.

En los matrimonios arreglados, la familia de la novia puede seleccionar al marido basándose en factores como la edad y el estatus social, aunque, las bodas por amor han ganado terreno, aún faltan muchas costumbres por cambiar respecto al tema.

