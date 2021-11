Cerillito paga deuda con pura morralla en Nuevo Laredo y se viraliza

Una persona que se desempeña como cerillito en Nuevo Laredo, Tamaulipas, pagó una deuda de mil 500 pesos con pura morralla; ahorró durante ocho meses para cumplir a su prestamista, una estilista quien dio a conocer la historia.

El pago del cerillito, que se dedica al empaque de productos en tiendas de autoservicio, conmovió a la mujer que le prestó el dinero, una estilista llamada Lupita Santos, quien publicó en Facebook lo ocurrido para expresar su admiración a su deudor.

“Dicen que cuando hagas algo con tu mano derecha no lo sepa tu mano izquierda... Pero esto es de admirarse”, escribió la mujer en su cuenta de Facebook.

El relato de la dueña de la estética ‘Mechas Lupita Santos’ se hizo viral pues a pesar del paso de los meses, la persona de bajos recursos pagó su deuda.

De acuerdo con la publicación, hace ocho meses le prestó mil 500 pesos a un cerillito, quien cumplió con el plazo y le pagó con pura morralla, es decir, con al menos 50 montoncitos de monedas de baja denominación, uno y dos pesos.

“Hace hoy ocho meses que una persona me pidió mil 500 pesos prestados, esa persona es de bajos recursos y ahora trabaja de cerillito, para que entiendan, y me dijo préstame mil 500 te los pago en ocho meses”, relató.

La estilista aseguró que le prestó el dinero al cerillito porque se veía sincero, pero no esperaba que se lo devolviera. “Me gustó su sinceridad y hoy ya no me acordaba y vino muy temprano y me pagó los mil 500 así con puras moneditas”, dijo conmovida en su publicación.

La mujer destacó que ya no hay muchas personas como el cerillito, de quien no reveló su identidad. “Yo quería llorar porque aún hay gente que realmente valora lo que es un préstamo”, reveló Lupita Santos en su cuenta de Facebook.

La mujer acompañó su publicación con dos fotografías de la morralla, formada por montoncitos de monedas que sumaban la cantidad que le fue pagada.

Historia del cerillito se hace viral

La historia del cerillito se hizo viral y los comentarios de los usuarios destacaron el esfuerzo y la sinceridad del empacador al saldar su deuda, pues hay otras personas que prefieren “perder amistades y familias por menos dinero”.

Actualmente, la historia del cerillito ha sido compartida más de 26 mil veces en Facebook y ha generado más de siete mil reacciones positivas en esta red social. La cuenta ‘Mechas Lupita Santos’ tiene como ubicación Nuevo Laredo, Tamaulipas.