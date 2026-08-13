¿Qué le pasó al conductor? Revelan posible causa de atropellamiento masivo en Zacatlán

El conductor presuntamente responsable del atropellamiento masivo en Zacatlán, en el estado de Puebla, quedó detenido y es posible que haya tenido una condición de salud que derivó en el incidente que dejó al menos 15 personas lesionadas.

¿Qué se sabe del atropellamiento masivo en la Feria de la Manzana de Zacatlán?

Cabe recordar que un automóvil color azul circuló a toda velocidad en el Andador Benito Juárez durante el miércoles 12 de agosto de 2026. El accidente dejó a 15 lesionados, de los cuales tres ya fueron dados de alta y el resto está bajo observación y cuidados médicos permanentes.

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Una tragedia se registró la tarde de este miércoles en el centro de #Zacatlán, luego de que un hombre ingresara a bordo de un automóvil a la zona del Andador Benito Juárez y presuntamente atropellara a personas que se encontraban en mesas exteriores de… pic.twitter.com/dZ2YiyVAuN — Diario ABC Puebla (@diarioabcpuebla) August 13, 2026

Estado de salud de los lesionados y postura de las autoridades de Zacatlán

Beatriz Sánchez, presidenta municipal de Zacatlán, aseguró que el automóvil involucrado en el atropellamiento masivo está bajo resguardo de las autoridades correspondientes. Destacó que el conductor “al parecer presenta algún tema de salud que pudo ser la causa que desencadenó este suceso”.

No obstante, la presidenta municipal de Zacatlán destacó que deberán esperar al resultado de los peritajes correspondientes para comprobar y desechar esta versión sobre lo sucedido al presunto responsable.

Así ocurrió el accidente en el Andador Benito Juárez de Zacatlán

El atropellamiento masivo ocurrió mientras en el centro de Zacatlán se realizaba la octogésima cuarta (84.ª) edición de la Gran Feria de la Manzana, cuando el auto sedán color azul atropelló a varios transeúntes.

En redes sociales circularon varios videos del instante del atropellamiento. En algunos de ellos es posible ver cómo el auto atraviesa el pabellón artístico del centro de Zacatlán, mientras las personas corren para resguardarse y evitar ser arrolladas.