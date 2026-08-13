EU reanuda operaciones en Michoacán pero mantiene máxima alerta de viaje nivel 4 por violencia

El gobierno de los Estados Unidos anunció la reanudación total de las actividades de su personal e inspectores en todo el estado de Michoacán a partir de este 13 de agosto, luego de haber implementado severas restricciones operativas por la violencia que azota el estado. Esto, después de una semana de paralización provocada por alertas de seguridad en la franja aguacatera.

A través de un comunicado firmado por el embajador Ron Johnson, la representación diplomática estadounidense atribuyó esta decisión a las medidas y garantías implementadas por el Gabinete de Seguridad de México en coordinación con la administración de Washington. No obstante, en un marcado matiz preventivo, el Departamento de Estado de EU determinó mantener a la entidad en el Nivel 4 de Alerta de Viaje, es decir, que sigue recomendando no viajar, advirtiendo a sus ciudadanos sobre los persistentes riesgos de violencia que prevalecen en la región.

¡El aguacate vuelve a trabajar, pero el miedo sigue en Michoacán! 🥑⚠️



Tras una suspensión de cuatro días por la inseguridad, productores y empacadores de aguacate retomaron actividades bajo la supervisión de inspectores estadounidenses



Pero el regreso no significa que haya… pic.twitter.com/8CjhPlUNuV — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 13, 2026

Una semana de freno: El origen del bloqueo al "oro verde"

La pausa de las operaciones gubernamentales y de las inspecciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) se decretó de manera preventiva el pasado miércoles 5 de agosto de 2026. La Embajada estadounidense encendió las alarmas tras registrarse amenazas contra sus intereses en la región de Los Reyes, derivadas de operativos y capturas de cabecillas locales dedicados a la extorsión y al cobro de piso a productores y empacadores.

U.S.-Mexico Cooperation Delivers Results: Full Resumption of U.S. Government Activities in Michoacánhttps://t.co/pX2CQMDJYr pic.twitter.com/ypgLboaaqM — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) August 13, 2026

Para destrabar el freno comercial, que amenazaba con paralizar una industria de exportación valuada en más de 3 mil 600 millones de dólares anuales, el Gobierno Federal desplegó de urgencia a más de mil 500 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y 300 agentes estatales para resguardar las empaquetadoras y dar garantías a los verificadores extranjeros.

A pesar de que se retomaron actividades, el regreso a los empaques no significa que haya tranquilidad en el sector: las extorsiones del crimen organizado siguen generando pérdidas millonarias y poniendo en riesgo miles de empleos en la región.

