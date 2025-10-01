Logo InklusionSitio accesible
FUERZA INFORMATIVA AZTECA
En Vivo

El Oktoberfest 2025 de Alemania es suspendido por una amenaza de bomba; hay un muerto

Las autoridades de Múnich relacionan un incendio en el norte de la ciudad con una carta amenazante; suspenden las actividades del Oktoberfest 2025.

Oktoberfest 2025: festival es suspendido por amenaza de bomba
¿Por qué suspendieron el Oktoberfest 2025?|Reuters.
Notas
Mundo
Escrito por: César Contreras
Compartir nota

El Oktoberfest, una de las celebraciones más famosas de Alemania, debió ser suspendido este 1 de octubre de 2025, después de que las autoridades recibieran una amenaza de bomba y hallaran explosivos en un edificio que se incendió al norte de Múnich. Por ese incidente hay una persona muerta.

Los bomberos de Múnich acudieron después de recibir un reporte alrededor de las 4:45 horas, tiempo local, 20:45 horas del martes, tiempo del Centro de México, debido al incendio de una habitación, no obstante, el hecho resultó diferente.

¿Qué pasó en Múnich, cerca del Oktoberfest?

“Tuvimos que combatir incendios en tres lugares distintos. Dos autos estaban incendiándose en un lugar, una camioneta pequeña en otro y una casa unifamiliar completamente envuelta en llamas”, mencionó Thomas Schelshorn, vocero de la policía de Múnich.

Posteriormente, las autoridades detallaron que la casa había sido incendiada de forma deliberada tras una pelea familiar. El siniestro dejó una persona muerta y una más desaparecida.

¿Qué pasó en la casa incendiada en Múnich?

Sin embargo, eso no fue todo, ya que la policía halló explosivos y trampas explosivas en la casa incendiada, localizada a 9.5 kilómetros al norte del sitio donde se realiza el Oktoberfest.

“Hemos encontrado trampas explosivas en la casa y dentro de ella. Fuerzas especiales se encuentran en el lugar y desactivarán las bombas si es necesario. Actualmente, estamos investigando todas las posibilidades y comprobando otros lugares que podrían estar relacionados con este incidente”, mencionó el vocero policial.

Algunos de los visitantes del Oktoberfest de Múnich expresaron su decepción después de que las autoridades cerraran el festival de cerveza más grande del mundo “debido a una amenaza de bomba no específica” hasta al menos las 17:00 horas locales.

Según la policía, el recinto de Theresienwiese, donde se desarrolla la celebración, fue cerrado en relación con una importante operación que, según dijo anteriormente la policía, no representaba ningún peligro para el público.

La ciudad de Múnich anunció en su página web que existe una conexión con una explosión en la zona norte y “una carta correspondiente del autor” de dicho siniestro.

¿Qué es el Oktoberfest y por qué lo celebran los alemanes?

El Oktoberfest es un festival que tiene lugar en Múnich, la capital del estado de Baviera. Aunque su nombre pudiera hacer referencia a octubre, la celebración tiene poco más de dos semanas y comienza en septiembre y este año terminará el 5 de octubre de 2025.

Se llama Oktoberfest porque la primera vez que ocurrió fue el 12 de octubre de 1810, con el fin de celebrar la boda del príncipe Luis II de Baviera y Teresa de Sajonia-Hildburghausen.

Debido al éxito de la fiesta, que se extendió por cinco días, al año siguiente lo repitieron. Aunque en ocasiones fue suspendida por guerras o pandemias, la celebración se volvió anual.

Ya que en esas fechas suelen ser días lluviosos y fríos, las autoridades adelantaron unos días el Oktoberfest para aprovechar el clima más favorecedor.

EuropaInternacional

Notas