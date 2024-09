Alarma en Guadalajara: Asaltos violentos nocturnos siembran terror y dejan heridos en la ZMG

¡Ciudadanos atemorizados en Guadalajara! Asaltos nocturnos se vuelven frecuentes en la ZMG; las detonaciones de arma de fuego una vez más acabaron con la tranquilidad de los vecinos de la colonia Parques del Nilo en Guadalajara.

Esto sucedió sobre la calle Cipriano Campos, a su cruce con la calle Efrén Hernández, un hombre y su hijo fueron víctimas de un violento asalto; a punta de pistola les despojaron de una camioneta de alta gama.

“Inicialmente, se recibe el reporte de detonaciones de arma de fuego, a la llegada de los compañeros localizan a dos masculinos heridos por proyectil de arma de fuego… presenta un impacto de proyectil de arma de fuego a la altura de abdomen”, señaló una vocera de la policía de Guadalajara.

Paramédicos de Cruz Verde trasladaron a las víctimas, las cuales presentaron múltiples impactos de arma de fuego. Los lesionados son padre e hijo de entre de 60 y 35 años de edad y quienes regresaban de una visita con familiares cuando súbitamente escucharon las detonaciones; los abordan unos sujetos quienes los despojan de un vehículo de alta gama.

En la escena del crimen quedó un casquillo percutido de arma corta, pero de grueso calibre, la camioneta no pudo ser recuperada, las víctimas se reportaban graves y fueron trasladadas a un hospital de tercer nivel.

Hombre baleado en Calzada de Independencia: ZMG

¿Más asaltos nocturnos en Guadalajara? Una intensa movilización policial se registró en un hospital privado localizado sobre el cruce de la calle Ascencio Correa y Hacienda La Calera, en la colonia San José Río Verde, los médicos señalaron que respondieron a la llegada de un hombre herido de bala.

El hombre, de entre unos 35 y 40 años de edad, fue ingresado a la sala de urgencias en donde le fue detectado un impacto de proyectil de arma de fuego, los médicos también detectaron que se encontraba bajo los influjos del alcohol.

Conforme a la víctima, señaló que fue asaltado, por lo que resultó con un impacto de arma de fuego en una de sus piernas. Le dijo a las autoridades que la agresión ocurrió sobre Periférico Norte y la Calzada de Independencia, en donde presuntamente intentaron despojarlo de su vehículo; sin embargo, cayó en contradicciones y optó por firmar un desistimiento y retirarse a su domicilio.

Hombre atacado por un perro mientras corría en ZMG

Un hombre fue auxiliado por policías “tapatios”, debido a que mientras corría por la zona de la Catedral fue atacado por un perro que deambulaba por la plaza Guadalajara.

“Se me fue al brazo, sí, yo iba corriendo cuando de repente se me vino; para que vean que los perros no deben de estar sueltos y menos en esta zona… Me atacó, presento una herida, la más grande es esta y aquí otros raspones pero creo que si voy a ocupar puntadas”, contó Gilberto Rubio, víctima del ataque de un perro.

Francisco Navarro, un paramédico de la Cruz Roja, señaló que Gilberto cuenta con una herida “muy pequeña, superficial en antebrazo de aproximadamente medio centímetro”, por lo que fue atendido en el lugar además de que le dieron las recomendaciones acerca de que se tiene que poner la vacuna antirrábica, además de lavarse con agua y jabón.

Al lugar acudieron bomberos de Guadalajara para poder asegurar a los perros que acompañaban al sujeto, los animales serán valorados por veterinarios y podrían ser devueltos a su dueño tras acreditar las tarjetas de vacunación y sobre todo establecer el nivel de agresividad de sus mascotas.

Encuentran serpiente de cascabel en rotonda de los Hombres Ilustres: Guadalajara

Policías de Guadalajara fueron alertados por transeúntes del centro tapatío, los cuales indicaban haber capturado una víbora en las inmediaciones de la avenida Alcalde y la calle Independencia, lo que generó el despliegue de elementos de guardabosques.

“Los ciudadanos reportaron al parecer una serpiente de cascabel… se trata de una serpiente de cascabel de aproximadamente 25 a 30 centímetros”, Fabián Fierro, un guardabosques de Guadalajara.

La víbora de cascabel, que fue capturada en la rotonda de los Hombres Ilustres, ya fue asegurada por elementos de guardabosques de la comisaría de Guadalajara.

“Bastante peligrosa por el veneno que tiene este tipo de serpientes y probablemente haya sido capturada en algún espacio abierto como la barranca, ya que son endémicas de la barranca de Huentitán y Oblatos”, señalan los guardabosques.

El animal fue puesto a disposición de biólogos en el parque Aguazul, donde será valorada y posteriormente regresada a su hábitat natural, las autoridades no se explican cómo fue que la serpiente logró llegar hasta la rotonda.