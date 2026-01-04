Empresario tequilero Adrián Corona, presidente de Grupo Corona, fue localizado sin vida en Jalisco tras ser secuestrado

El trágico caso del empresario tequilero, Adrián Corona, presidente de Grupo Corona, encendió alertas en Jalisco luego de que las autoridades confirmaran que fue localizado sin vida tras haber sido secuestrado cuando viajaba por carretera en la región Costa–Sierra Occidental del estado; la Fiscalía estatal informó que el hallazgo ocurrió en el municipio de Atenguillo, días después de que el propietario fuera privado de la libertad.

Cómo ocurrió el secuestro del empresario Adrián Corona en la región Costa–Sierra Occidental

De acuerdo con información oficial, Adrián Corona, empresario originario de Tonaya, se desplazaba el 27 de diciembre rumbo a Puerto Vallarta acompañado de su pareja y sus hijos. Durante el trayecto, el grupo fue interceptado por sujetos armados en un punto conocido como Crucero Volcanes, donde fueron despojados de sus pertenencias; en ese sitio, el empresario fue secuestrado, mientras sus familiares fueron abandonados en el lugar.

Luego de confirmarse la privación de la libertad, corporaciones estatales activaron acciones de localización en distintos tramos carreteros de la región. De manera preliminar se sabe que no hubo registro de contacto ni solicitud de rescate y, días después, el 29 de diciembre, fue localizado sin vida Adrián Corona, empresario tequilero, en un punto cercano al sitio donde había sido secuestrado.

Hallazgo del cuerpo y avances de la investigación en el caso de Adrián Corona

La Fiscalía de Jalisco confirmó que el cuerpo del empresario Adrián Corona presentaba huellas de violencia y al menos un impacto de bala, información que fue integrada a la carpeta de investigación; los peritajes iniciales establecieron que el empresario secuestrado sufrió golpes y heridas producidas por arma de fuego.

🔴#IMPORTANTE | Localizaron sin vida al empresario tequilero Adrián Corona de Tonaya tras ser privado de la libertad frente a su familia en la región Sierra Occidental del estado el pasado 27 de diciembre, así lo confirmaron autoridades de la Fiscalía de Jalisco. pic.twitter.com/w0LL4t0pVa — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) January 4, 2026

Una vez concluidos los dictámenes genéticos y las pruebas de ley, el cuerpo del empresario Adrián Corona fue entregado a sus familiares para los servicios funerarios correspondientes. La Vicefiscalía Regional informó que las investigaciones continúan abiertas para esclarecer el homicidio del empresario, considerado un caso de alto impacto en Jalisco.

Adrián Corona, empresario originario de Tonaya y presidente de Grupo Corona, estaba al frente de un proyecto familiar enfocado en la elaboración y distribución de tequila y mezcal. Tras confirmarse que el empresario fue secuestrado y posteriormente localizado sin vida, el caso continúa bajo investigación de autoridades estatales.