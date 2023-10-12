Omar García Harfuch comparece por el atentado de 2020

Este miércoles 11 de octubre, el exsecretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, compareció de manera virtual como víctima del atentado en su contra que sufrió en 2020.

La defensa de los 12 presuntos sicarios responsables del ataque pretendían desestimar el testimonio que Harfuch, pues alegaban que fue tomado cuando estaba en el Hospital. La comparecencia ocurrió ante un Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio, con sede en el Reclusorio Norte.

García Harfuch revivió el día de su atentado ante el Tribunal

De acuerdo con los reportes, los abogados de los señalados pidieron que el extitular de la SSC declarara de forma presencial en lugar de hacerlo virtualmente; sin embargo, el Tribunal admitió esta forma de comparecencia.

Posteriormente, García Harfuch volvió a contar los hechos que vivió cuando fue víctima del atentado en su contra en junio de ese año. Posteriormente respondió a las preguntas de la defensa.

El proceso continuará y se seguirán recabando testimonios de otras víctimas, así como de los policías que participaron en la detención de los presuntos sicarios.

. @OHarfuch compareció de manera virtual ante el Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio con sede en el #ReclusorioNorte



García Harfuch relató los hechos que vivió cuando fue víctima del #atentado en su contra en 2020. pic.twitter.com/BtSGDqkyCa — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 11, 2023

¿Cómo fue el atentado de Omar García Harfuch?

El 26 de junio de 2020, a las 06:35 de la mañana, Omar García Harfuch se dirigía a su oficina como todas las mañanas cuando una camioneta de carga aparentemente normal les cerró el paso en la esquina de Paseo de la Reforma y Monte Blanco, en la colonia Lomas de Chapultepec, se trataba de una emboscada.

Del camión descendieron hombres armados, presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y arremetieron contra la camioneta de Harfuch con armas largas.

El chofer intentó meter reversa, pero la camioneta ya había sido deshabilitada. El funcionario logró brincar a la parte de atrás de la camioneta para tomar un arma larga; en ese momento recibió un disparo en el codo, luego llegó el de la rodilla; por su parte, uno de sus escoltas pidió ayuda antes de morir de 15 impactos.

En menos de tres minutos comenzaron a escucharse las sirenas a lo lejos y poco después el ataque terminó. En total, el vehículo recibió 414 disparos, dos policías escoltas y una ciudadana que se encontraba en el lugar perdieron la vida.