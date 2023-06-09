OMS envió suministros a Ucrania para enfrentar enfermedades en zonas inundadas de Jersón

La Organización Mundial de la Salud ha comenzado a enviar suministros de emergencia a las zonas de Ucrania afectadas por las inundaciones y se está preparando para responder a una serie de riesgos como traumatismos y enfermedades transmitidas por el agua contaminada como el cólera.

Rusia y Ucrania han intercambiado acusaciones por la ruptura de la represa de Kajovka, que lanzó aguas a través de la zona de guerra del sur de Ucrania en las primeras horas del martes, obligando a decenas de miles de personas a huir de sus hogares.

No se puede subestimar el impacto en los sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento en los servicios de salud pública de la región. Tedros Adhanom Ghebreyesus / Director OMS

"La OMS se ha apresurado a apoyar a las autoridades y al personal sanitario en las medidas preventivas contra las enfermedades transmitidas por el agua y a mejorar la vigilancia de las enfermedades", declaró el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

La OMS ha señalado que el riesgo más alto que padecen los afectados es el cólera. Ucrania y Rusia aún intercambian acusaciones sobre quién fue el responsable.

Al ser consultada específicamente por el cólera, la responsable técnica de la OMS Teresa Zakaria dijo que el riesgo de un brote está presente, ya que el patógeno existe en el medio ambiente. Sostuvo que la entidad está trabajando con el Ministerio de Sanidad de Ucrania para poner en marcha mecanismos que garanticen la importación de vacunas en caso necesario.

"Estamos tratando de abordar una amplia gama de riesgos para la salud asociados a las inundaciones, desde los traumatismos por ahogamiento hasta las enfermedades transmitidas por el agua, pasando por las posibles consecuencias de la interrupción de los tratamientos crónicos", añadió.

La enorme represa de Kajovka, en el río Dnipro, separa las fuerzas rusas de las ucranianas, y la población se ha visto afectada a ambos lados de sus orillas.

El director de Emergencias de la OMS, Mike Ryan, dijo que la entidad ha ofrecido asistencia a las zonas controladas por Rusia, pero que su presencia operativa se encontraba "principalmente" en el lado ucraniano.

La OMS ha señalado que el riesgo más alto que padecen los afectados es el cólera. Ucrania y Rusia aún intercambian acusaciones sobre quién fue el responsable.

Agregó que las autoridades rusas les habían dado garantías de que las personas que viven en las zonas que ocupa estaban siendo "bien vigiladas, bien atendidas y bien alimentadas".

"Estaremos encantados de poder acceder a esas zonas y controlar la salud, como nos gustaría hacer en la mayoría de las situaciones", dijo, añadiendo que correspondería a las autoridades ucranianas y rusas acordar la forma de conseguirlo.

"Now to #Ukraine, where the destruction of the Kakhovka Dam has caused widespread devastation and human suffering, leading to severe flooding, displacement of communities and significant infrastructure and environmental damage.



The impact on the region’s water supply, sanitation… — World Health Organization (WHO) (@WHO) June 8, 2023

¿Qué ha dicho la ONU sobre la calamidad pública en Jersón, Ucrania?

La situación en la ciudad de Jersón, Ucrania, es "muy difícil", declaró el portavoz de la agencia humanitaria de la ONU, Saviano Abreu, tras la destrucción de la represa de Kajovka.

Abreu afirmó que las consecuencias de la destrucción de la represa tendrían un impacto a largo plazo, que podría afectar a la agricultura de la región y al acceso de los residentes al agua potable.

UN humanitarians are supporting people impacted by the destruction of the Kakhovka Dam.



🍽️Food for 18,000 people



💧100,000+ bottles of water



💰Cash for 5,000 people



🧼Thousands of hygiene kits



🩺Mobile health & psychological support



More details: https://t.co/WQO7lBLRb0 — United Nations (@UN) June 8, 2023

Ucrania es un importante productor y exportador mundial de cereales y oleaginosas.

La destrucción de la represa el martes 6 de junio, de la que Ucrania y Rusia se culpan mutuamente, también ha imposibilitado la navegación por partes del río Dnipro y ha privado a Kiev de una importante ruta de exportación agrícola, según las autoridades ucranianas.