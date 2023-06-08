Volodymyr Zelensky visita zonas destruidas por el agua de una represa destruida en Ucrania

Durante una reunión con autoridades de la ciudad de Jersón, Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania recibió por parte de Ihor Klymenko, Ministro del Interior todos los detalles de la situación operativa en la región como resultado de la emergencia, además, le proporcionó información acerca de los desalojos de personas en zonas inundadas.

Klymenko, quien también es jefe de la sede de la eliminación de las consecuencias de la explosión de la represa la central hidroeléctrica de Kajovka, le comentó a Zelensky que han sido evaluadas las pérdidas a consecuencia de lo que calificó como un "acto terrorista".

Durante la reunión se calcularon los probables riesgos y se definieron las tareas por hacer como son: dotar de agua y electricidad nuevamente a la población afectada, superar posibles amenazas sanitarias y epidémicas y mantener las medidas para desalojar.

Миколаївщина. Відвідали Головну насосну станцію Управління каналів річки Інгулець, затоплену через руйнування греблі Каховської ГЕС.



У підтоплених населених пунктах здійснено евакуацію людей, на місцях – рятувальники та представники влади. Забезпечуємо людей питною водою,… pic.twitter.com/4SSpgpQ1IA — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 8, 2023

¿Qué vías se utilizarán para los desalojos?

Autoridades de Jersón le dijeron a Zelensky que el transporte ferrroviario y carretero ya está listo para trasladar a los desalojados, además varios centros de salud de la ciudad se han convertido en refugios y les han nombrado: puntos de evacuación.

En caso de que las personas no quieran abandonar sus hogares, equipos capacitados les han entregado alimentos y otros suministros, mientras que el gobierno local ya realiza las obras correspondientes para el reabastecimiento de agua potable.

Kherson region.

From the Government and the State Emergency Service to the regional authorities and local communities, everyone is involved to the maximum extent possible to save and protect as many people as possible.

And I thank everyone who saves and helps! Let's take care of… pic.twitter.com/TwK0uI14nm — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 8, 2023

¿Cuáles fueron las indicaciones de Zelensky?

Zelensky pidió a las autoridades federales y locales, calcularan de manera justa las pérdidas con el fin de destinar fondos para indemnizar a los residentes afectados por la inundación, también ordenó desarrollaran un programa para compensar las pérdidas y reubicar las empresas afectadas dentro de la región de Jersón.

The man-made disaster at the Kakhovka hydroelectric power plant is not a natural disaster or a manifestation of the climate crisis. This disaster is Putin. I said this during an address to global eco-activists, opinion leaders and international experts @margotwallstrom,… pic.twitter.com/MVmjxNhLGi — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 8, 2023

¿Qué visitó Zelensky?

Zelensky visitó el punto de evacuación de los residentes afectados por las inundaciones provocadas por la explosión de la central hidroeléctrica Kajovka, fue establecido en un centro médico en Jersón, donde las personas que lleguen pueden realizarse estudios y recibir tratamiento.

Durante la visita, Zelensky platicó con la gente y les preguntó sobre su salud, visitó otros puntos de evacuación de las áreas inundadas, también verificó los equipos utilizados en los desalojos y observó el trabajo de los rescatistas y voluntarios.