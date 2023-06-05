ONU denuncia 63 detenciones arbitrarias en un solo mes en Nicaragua

Al menos 63 personas fueron detenidas de forma arbitraria en Nicaragua durante el mes de mayo por la dictadura de Daniel Ortega y de ellas 55 en una sola noche, denunció el viernes la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que llamó a las autoridades a "detener la represión" contra la disidencia.

Marta Hurtado, portavoz de la ONU, dijo que el gobierno nicaragüense utiliza el poder judicial para perseguir y silenciar a sus críticos mediante acusaciones por los supuestos delitos de conspiración para socavar la integridad nacional y difusión de noticias falsas.

Hurtado destacó que en una sola noche, la del pasado 3 de mayo, 55 personas fueron arrestadas en distintos puntos de Nicaragua y acusadas por esos delitos. Entre ellas, había defensores de derechos humanos, opositores políticos, periodistas, trabajadores rurales y personas vinculadas a la Iglesia Católica.

“Durante sus audiencias de custodia, ninguno de los 55 acusados tenía un abogado de su elección y en su lugar fueron representados por un defensor público que se les impuso”. Marta Hurtado, portavoz de la ONU.

La portavoz DE LA ONU cuestionó además la inhabilitación, también en mayo, de 26 abogados nicaragüenses a quienes el gobierno les suspendió sus títulos por considerarlos críticos. También reprochó las medidas adoptadas contra personas vinculadas a la Iglesia católica.

Hurtado dijo que Daniel Ortega acusa a la Iglesia católica de apoyar lo que denomina el terrorismo y la desestabilización y aseguró que en los últimos días se congelaron las cuentas bancarias de al menos tres de las nueve diócesis, a las que se investiga por presunto lavado de dinero.

La portavoz del Alto Comisionado urgió al gobierno de Daniel Ortega a detener la persecución de la disidencia y a liberar a los opositores encarcelados. Según fuentes de la oposición, en el país hay ahora 47 personas detenidas consideradas presos políticos.

Recordó que el gobierno también ha clausurado más de 3 mil 200 organizaciones sin fines de lucro desde junio de 2022 y que medios de prensa independientes también se han visto obligados a cerrar.

#Nicaragua- Accede al vídeo completo del mensaje de Marta Hurtado vocera de @UNHumanRights sobre Nicaragua 📺 https://t.co/egEAp7ZeQM https://t.co/275M3Y9uZ1 — OACNUDH (@OACNUDH) June 2, 2023

¿Qué está pasando en Nicaragua?

Nicaragua vive una grave crisis política desde hace más de cinco años, cuando una rebelión cívica que estalló en abril de 2018 fue reprimida con violencia por la policía y fuerzas paramilitares con un saldo de 355 civiles muertos, más de 2 mil heridos y al menos 100 mil exiliados, según organismos humanitarios.

