“Estamos siendo vigilados”: Óscar Alejandro, youtuber detenido en Venezuela por “terrorismo”

El youtuber Óscar Alejandro, originario de la comunidad de Valencia, Venezuela, estuvo detenido por 32 horas en su país, después de que las autoridades alegaran que por una frase que publicó en un video incitaba al “terrorismo”.

En entrevista con Hechos AM de Fuerza Informativa Azteca (FIA), el influencer, dedicado a compartir experiencias de viaje por el mundo, habló sobre su experiencia al estar bajo custodia policial.

Óscar Alejandro llegó a su país el pasado miércoles 27 de marzo, con el fin de realizar videos sobre el turismo en Semana Santa.

El youtuber relató que todo comenzó cuando quería viajar a su tierra natal, alrededor de las cinco de la mañana del domingo 31 de marzo pasado, cunado una integrante del personal de la aerolínea le notificó que había una alarma en su contra.

Amigos estoy bien y en libertad. En algunas horas a través de mi canal de YouTube contaré todo lo que pasó. Gracias a todos por su apoyo. — Oscar Alejandro 🚀 (@eloscarale) April 1, 2024

Ante ello, oficiales de policía de Venezuela le notificaron que no podía viajar, lo llevaron a una sala dentro de la terminal aérea, mientras él estaba confundido, ya que no sabía que era solicitado por un tribunal.

Dos horas después fue trasladado a la sede de la policía de Venezuela y fue procesado por un tribunal. El lunes se presentó ante un juez y fue acusado por un fiscal.

¿De qué acusaron a Óscar Alejandro?

“El fiscal formalmente me acusó porque en un video que grabé hace siete meses, dije una frase que fue tergiversada donde se me imputa que por esa frase pude haber indicado hechos de terrorismo en Venezuela”, mencionó Óscar Alejandro a Hechos AM.

El influencer grabó hace unos meses un video sobre Venezuela, donde muestra un edificio donde están varios servidores del sistema bancario.

Hoy en la mini juntada que organicé en Caracas. Feliz de estar en mi país y con mi gente ❤️🇻🇪 pic.twitter.com/0efUCmTXe3 — Oscar Alejandro 🚀 (@eloscarale) March 27, 2024

“Como dato curioso: si le tiraran una bomba a ese edificio se cae todo el sistema bancario nacional”, declaró en ese entonces el influencer.

Sin embargo, la defensa de Óscar Alejandro argumentó que ninguna de esas acciones “ocasionaron hechos de terrorismo”, tras lo cual el juez determinó su libertad, ya que “soy inocente en todos los sentidos”.

¿Cómo está Óscar Alejandro tras la detención de 32 horas en Venezuela?

“Moralmente estoy destruido, me siento mal. Sólo agradeciendo a dios que estoy bien y que tengo la libertad absoluta para moverme. Tengo la orden judicial de que esté atento al llamado para presentarme cuando me sea requerido ante los tribunales de mi país”, agregó el youtuber.

Aseveró que cualquier declaración puede ser tergiversada, con lo cual las autoridades de Venezuela pueden organizar un caso como el que él enfrentó, por lo cual pidió a sus connacionales cuidar lo que publican en redes sociales.

“Lo que puedo decir no es alentador, amigos venezolanos: dentro del país y fuera de él, que se cuiden de lo que dicen por las redes, porque estamos siendo vigilados”, concluyó Óscar Alejandro.