El trágico accidente de tren en Irapuato, Guanajuato, dejó 6 muertos, entre ellos José Antonio de 73 años, junto a sus dos hijas, Blanca Estela de 50 años, y Candelaria; una pérdida que ha dejado un hueco en el corazón de sus seres queridos.

Familiares de estas tres víctimas, cuentan que el día del accidente, se dirigían a los juzgados en un taxi de aplicación, cuando fueron embestidos por el tren.

Recuerdan a José Antonio, Blanca Estela y Candelaria como personas alegres

Las tres víctimas fueron recordadas como personas alegres y dedicadas a su familia, además, aseguran que José Antonio y sus dos hijas siempre andaban juntos para todos lados.

De un momento a otro, Antonio y sus otros tres hermanos, perdieron a su padre y sus hermanas, una pérdida que ha dejado un dolor inmenso y difícil de superar.

“Con un dolor inmenso, pues va a ser irreparable la pérdida de cada una de las vidas de mis familiares”, compartió Antonio Blanco Corona, familiar de los fallecidos.

¿Quiénes son los otros tres fallecidos por el accidente del tren en Irapuato?

Entre los fallecidos por la tragedia en Irapuato también están Luis Rodolfo y Juan Carlos; hasta el momento se desconoce la identidad de una de las víctimas mortales.

Juan Carlos, un joven de 23 años de edad, es recordado por ser honesto y trabajador, mientras que Luis Rodolfo, se despidió de su madre cinco minutos antes del impacto del tren; familiares aseguran que fue como si él presintiera lo que iba a pasar.

Las 6 víctimas del accidente del tren, fueron despedidas por amigos y familiares, primero, les oficiaron una misa de cuerpo presente y después los trasladaron al panteón municipal.

Continúan las investigaciones por el accidente del tren en Irapuato

Por su parte, el operador del tren, quien permaneció más de 40 horas atrincherado en la cabina, terminó entregándose a las autoridades; la investigación se centra en deslindar responsabilidades.

Hasta el momento, Ferromex, aseguró que la locomotora se desprendió del convoy principal, por causas aún no determinadas; la máquina que circulaba sin vagones y sin operador, recorrió varios metros antes de impactar contra los vehículos que se encontraban en el cruce.