La tragedia tocó a una pareja. Bryan y Ana Daniela Barragán Ramírez eran novios, pero ella murió. La estudiante de la FES Cuautitlán de la UNAM era una de las víctimas de la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa. “Me alegrabas la vida”, expresó aquel joven al perder a la mujer con quien pretendía casarse.

El fallecimiento de la joven se confirmó este jueves 11 de septiembre de 2025. Fue la propia Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la que confirmó su muerte.

Novio de Ana Daniela escribe emotivo mensaje de despedida

La explosión, de acuerdo con el reporte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ocurrió a las 14:25 horas, debajo del Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa.

La información iba fluyendo a cuenta gotas. En redes sociales, muchas personas compartían datos y fotografías de familiares, amigos y conocidos que posiblemente estaban cerca de la zona de la explosión.

Bryan fue parte de aquellos ciudadanos, que preocupado y con esperanza de saber si su novia estaba bien, publicó mensajes previos para pedir ayuda. Este día, aquellas peticiones cambiaron por un mensaje de despedida.

“Siempre te llevaré en el alma, porque no solo me alegrabas mis días, me alegrabas la vida”, se lee en una fotografía en su cuenta de Facebook, acompañado de la joven con quien anheló tener hijos, hacer una familia, una vida; amarse.