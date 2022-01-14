Reacción del Papa Francisco tras visita a tienda de discos en Roma

El Papa Francisco respondió y hasta felicitó al reportero que durante esta semana le descubrió en una visita extraoficial a una tienda de discos en Roma.

Durante la noche del pasado martes (11 de enero de 2022), el Sumo Pontífice visitó a unos viejos amigos que administran una tienda de discos en Roma y aunque la sorpresiva visita debía permanecer en secreto, un periodista le captó a la salida del negocio.

Javier Martínez-Brocal, director y reportero de la agencia de noticias Rome Reports, quien por casualidad se encontraba en el área centro de Roma, lo filmó con su teléfono inteligente para posteriormente publicar las imágenes en Twitter en donde rápidamente se hicieron virales.

El papa visita por sorpresa una disquería en Roma https://t.co/uyqEEfP9zs a través de @CNNEE — Javi Romero (@javiromer) January 13, 2022

Sorpresiva visita de Papa Francisco a tienda de discos en Roma

El Papa Francisco permaneció dentro de la tienda de discos "Stereo Sound" durante poco más de 10 minutos y salió con un CD que le regalaron las personas que administran la tienda.

Los dueños de la tienda de discos señalaron que se habían hecho amigos de él años atrás cuando era el cardenal Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, quien visitaba su tienda para comprar discos y CD de música clásica cuando estaba en Roma por asuntos de la Iglesia.

Un portavoz del vaticano señaló que el Papa Francisco había ido allí para bendecir la tienda porque había sido renovada recientemente.

La noticia de la visita sorpresa del Papa Francisco a la tienda de discos en Roma, le dio la vuelta al mundo, incluso llegó al periódico del Vaticano: El "Osservatore Romano".

Javier Martínez-Brocal, quien captó las imágenes de la "discreta" visita del Papa Francisco a la tienda de discos en Roma, le escribió al Sumo Pontífice para explicarle lo sucedido.



Javier Martínez-Brocal, director de Rome Reports:

Me da pena que el Papa, que es un amante de la libertad, tenga que estar encerrado en su casa porque cada vez que se mueve le descubre una cámara. Le escribí para decirle que lo siento y que por otro lado hacía falta una noticia como esta que hace sonreír, en esta época en la que sólo hablamos de tragedias.

El Papa Francisco escribió a @javierMbrocal, director de Rome Reports. Bromeó con él diciéndole que fue mala suerte “que, después de tomar todas las precauciones, justo había en el lugar un periodista” https://t.co/Wp0ZGCtdjc — ROME REPORTS (@romereportsesp) January 14, 2022

Papa Francisco responde con una carta para reportero que le descubrió en Roma

En una carta enviada a Javier Martínez Brocal, el Sumo Pontífice, lo felicitó por su trabajo y hasta lamentó su propia "desgracia".



Papa Francisco:

No se puede negar que fue un caso de mala suerte (...) que después de tomar todas las precauciones, justo hubiera en el lugar un reportero esperando a una persona en la parada de taxis.

El Vicario de Cristo también señaló que "Uno no debe perder el sentido del humor" y hasta le agradeció por el video al periodista del que reconoció su trabajo.

El magnífico fin de la historia de la visita del #Papa a una tienda de discos de #Roma.

Escribe al gran @javierMbrocal, el periodista que le “pilló in fragranti”:

No me negará que fue una “bruta sorte” que usted estuviera allí.

Y le confirma que echa de menos

no poder callejear pic.twitter.com/XB8kU1B7UP — Eva Fernández (@evaenlaradio) January 14, 2022

Papa Francisco:

Gracias por hacer su trabajo, por cumplir con su vocación aunque sea poniendo en dificultad al Papa.

El Papa Francisco también confesó que lo que más extraña desde que se convirtió en Papa, es no poder "callejear", como lo hacía en lacapital de Argentina.



Papa Francisco:

Lo que más extraño es no poder caminar por las calles, como lo hacía en Buenos Aires, caminando de una parroquia a otra.

Por su parte, Javier Martínez-Brocal, señaló que el Papa Francisco reconoce la importancia del trabajo del periodista, que aunque en ocasiones sea incómodo para él o le cree problemas, el Sumo Pontífice agradece el servicio de "contar lo que pasa de modo honesto".

#14Gennaio Seguire la vocazione di giornalista anche se questo significa mettere in difficoltà il Papa. #PapaFrancesco risponde a @javierMbrocal che lo ha fotografato in uscita da un negozio di dischi nel centro di #Roma pic.twitter.com/tgt6RMTy59 — L'Osservatore Romano (@oss_romano) January 14, 2022

Incógnita no aclarada sobre el Papa Francisco

Los dueños de la tienda de discos ubicada en Roma, informaron que le dieron al Papa Francisco una caja de CD de música clásica, sin embargo se negaron a ser más específicos. Desde entonces se desató la incógnita sobre qué música fue a conseguir el Papa a la tienda de discos en Roma.

Se sabe que al Papa Francisco le gusta la música de Beethoven, Mozart, Bach y hasta el tango de su natal Argentina. De hecho ni siquiera en la carta del Papa se aclara cuál fue el título o autores del CD de música con el que regresó a casa tras su sorpresiva visita.