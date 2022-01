Reacción del Papa Francisco tras visita a tienda de discos en Roma

El magnífico fin de la historia de la visita del #Papa a una tienda de discos de #Roma.

Escribe al gran @javierMbrocal, el periodista que le “pilló in fragranti”:

No me negará que fue una “bruta sorte” que usted estuviera allí.

Y le confirma que echa de menos

no poder callejear pic.twitter.com/XB8kU1B7UP