Sin control y bajo sospecha: Paseadores de perros sin regulación; denuncian encierros en camionetas y presunto maltrato animal

Ser paseadores de perros en la CDMX se ha convertido en un servicio cada vez más solicitado; sin embargo, la falta de regulación ha encendido las alertas por presuntos casos de maltrato animal y prácticas que ponen en riesgo a las mascotas.

Mientras algunos propietarios pagan por un paseo seguro, en redes sociales y espacios públicos se han documentado situaciones en las que los animales permanecen amarrados dentro de camionetas o son llevados en grupos que dificultan su vigilancia.

Ante este panorama, la Agencia de Atención Animal (AGATAN) ha intentado crear un registro oficial para profesionalizar a los paseadores de perros en la CDMX; no obstante, los esfuerzos no han logrado consolidarse.

Registro avanza, pero sin obligación para los paseadores

La primera iniciativa para crear un padrón de paseadores surgió en 2024, aunque nunca tuvo continuidad; un segundo intento comenzó en abril de 2026 con el objetivo de establecer criterios de capacitación y acreditación para quienes ofrecen este servicio.

De acuerdo con las autoridades, alrededor de 150 personas manifestaron interés en participar; sin embargo, únicamente 63 asistieron a las sesiones programadas y presentaron la evaluación correspondiente. Hasta el momento no se ha informado cuántos obtuvieron una calificación aprobatoria para integrarse al registro.

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Sin censo ni supervisión en la mayoría de los servicios

A pesar del crecimiento de esta actividad, la Ciudad de México aún carece de un censo que permita conocer cuántos paseadores trabajan diariamente o bajo qué condiciones prestan el servicio. Las autoridades reconocen que seis alcaldías concentran la mayor demanda y buscan coordinarse con los gobiernos locales para fortalecer la supervisión.