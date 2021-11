‘Patria y vida’ gana premio Grammy Latino como ‘Mejor Canción Urbana’

‘Patria y vida’ ganó un premio un Grammy Latino en la categoría “Mejor Canción Urbana”, la cual se volvió el himno de las protestas en Cuba.

En una ceremonia en Las Vegas, la canción ‘Patria y Vida’, interpretada por Descemer Bueno, Gente De Zona y Yotuel Romero, se impuso a otras canciones como ‘Agua’, ‘La Curiosidad’, entre otras.

La canción ‘Patria y Vida’, que reúne más de nueve millones de vistas en YouTube fue usada en varias manifestaciones en Cuba y también recibió la nominación al Grammy Latino como “Canción del Año”.

Autores de ‘Patria y vida’ dedican Grammy Latino a Cuba

El músico Yadam González y la cantante y compositora Beatriz Luengo dedicaron algunas palabras tras ganar el Grammy Latino en las que dedicaron el premio al pueblo de Cuba y a Celia Cruz.

Beatriz Luengo expresó conmovida que la canción ‘Patria y vida’ es un ejemplo de la música al servicio de las causas.

Aseguró que hacer la canción ‘Patria y vida’ le ocasionó muchos problemas, ya que recibió amenazas contra ella y su familia.

“‘Patria y vida’ es una canción que habla de eso, yo lloro porque no se pueden imaginar lo que hemos sufrido, yo como mujer compositora, he tenido amenazas de todo tipo, me tumbaron hasta mis redes sociales, nos quitaron el video de YouTube, la canción molestó muchísimo y solo habla de los derechos humanos, no sabía que nos enfrentamos por la música.”

Este premio es para todas las personas que creen que la música es esto también. Como mujer compositora urbana, quiero recordar a otras mujeres que han puesto el arte al servicio de la libertad de expresión”.

En su intervención, el músico Yadam González dedicó el Grammy Latino para la gente que protesta en Cuba.

“Cuba nunca ha sido un pueblo de llorar, este es para mi país, por la libertad de expresión y para la libertad de los cubanos”.

¿Por qué la gente protesta en Cuba?

La protestas en Cuba, en la que se suele usar la canción ‘Patria y Vida’, tienen su origen en otras manifestaciones realizadas en julio pasado, en ellas se pedía libertad de protesta y liberación de los presos políticos; además de la renuncia del presidente Miguel Díaz-Canel.

El 15 de noviembre, opositores al gobierno llamaron a ocupar las calles, día en que Cuba reabriría sus puertas al turismo.

Durante las protestas, se reportaron decenas de detenciones, entre ellos, activistas como Yuniour García Aguilera y periodistas como Abraham Jiménez Enoa, quien denunció en redes sociales que estaba confinado en su casa.