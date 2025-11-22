¿Helados de droga? Perro agente descubre peculiar cargamento en Michoacán

Fuerzas de seguridad federales de diferentes corporaciones aseguraron más de nueve kilogramos de droga localizados dentro de una empresa de paquetería en Morelia, Michoacán, pero algunos paquetes fueron hallados dentro de un carrito de helados, evitando así que los dosis fueran entregados o llegaran a las calles.

El aseguramiento de la droga fue informado por la Fiscalía General de la República (FGR) este sábado 22 de noviembre de 2025, y ya se iniciaron las investigaciones correspondientes, pero se desconoce si esta droga asegurada es de algún cártel en el estado.

"La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Federal en el Estado de Michoacán, inició una carpeta de investigación en contra de quien o quienes resulten responsables en el delito de contra la salud", informó.

Hallan droga en carritos de helado en empresa de paquetería

Los agentes acudieron a una empresa de paquetería localizada sobre la carretera Morelia–Salamanca, a la altura del municipio de Tarímbaro.

En el lugar, con la ayuda de un binomio canino, se localizaron y aseguraron cuatro kilos 850 gramos de cocaína distribuida en cinco envoltorios confeccionados con plástico, y ocultos en un carrito de caja refrigerada de helados.

Las autoridades también aseguraron cinco envoltorios confeccionados con plástico que contenían cinco kilos 380 gramos de comprimidos de fentanilo, sin embargo, no hay personas detenidas por su relación con este decomiso.

FGR investiga hallazgo de droga en empresa de paquetería

El Ministerio Público Federal (MPF) en Michoacán, continúa con la integración de la indagatoria para, en su momento, obtener los datos de prueba necesarios en contra de quien o quienes resulten responsables en el delito de contra la salud, y lo que resulte durante la integración de la carpeta de investigación.

En el operativo participaron elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Marina (Marina), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional.

