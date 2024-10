De Sídney a París: Conoce a Paty Valle, una campeona de la natación paralímpica

En medio de la adversidad, Paty Valle logró encontrar su verdadera pasión en el deporte , sin imaginarse que 40 años después se convertiría en una de las mayores representantes de la natación paralímpica en México; una campeona que desde los Juegos Olímpicos de Sídney ha puesto en el alto el nombre del país.

¿Cómo inició en el deporte Paty Valle?

Patricia Valle nació con una discapacidad que le impidió caminar, por lo que desde muy pequeña acudió a rehabilitación, y ahí fue donde conoció la natación. El deporte la sacó de la depresión durante su infancia y la ayudó a superar la difícil barrera de estar en silla de ruedas.

“De pequeña fue parte de mi terapia, todas las personas con discapacidad empezamos de esa manera, primero por rehabilitación, pero tomo un rumbo diferente cuando estaba en la universidad”, relató la atleta paralímpica para Fuerza Informativa Azteca (FIA) .

Gracias a personas que la impulsaron a continuar en el deporte, Paty Valle se convirtió en una de las mejores nadadoras que ha visto México, y fue en Sídney 2000, cuando hizo resonar el Himno Nacional en la justa veraniega al ganar medalla de oro en la categoría de 100 metros libres.

A lo largo de su carrera como atleta profesional ha representado a México en diversas competencias de talla mundial, ganando cuatro preseas doradas, una de plata y seis de bronce. Aunque su vida ha estado rodeada de grandes triunfos, el camino no siempre está libre de dificultades.

Paty Valle: Resiliencia y hambre de triunfo

Aunque Paty Valle se ha consagrado como una de las grandes atletas paralímpicas, la natación le ha impuesto varios retos, desde lo profesional hasta lo personal, pero la resiliencia y la fortaleza de salir adelante la ha permitido no tirar la toalla.

“Es muy difícil ir contra las barreras mentales en donde un embarazo significa darte de baja y dices por qué no, no debe de intervenir y si he deseado tirar la toalla cuando ves que el trabajo es muy exhausto que no hay posibilidad de ir a abrazar tu hija en su cumpleaños, que va pasando los días, meses y tienes que estar en otro lugar”.

Una mujer que ha dejado huella en el deporte tanto a nivel nacional como internacional, con mucho más por ofrecer en su disciplina. Una luchadora incansable en su vida profesional y personal, con un firme propósito de continuar contribuyendo al deporte y a inspirar a más personas a luchar por su sueño.