Impunidad total: Gerardo Sánchez Sumaya, el potosino ligado a la 4T que opera un imperio de mil mdd bajo la sombra de Pemex

A pesar de que las pruebas fueron presentadas desde 2024 ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), las investigaciones contra el potosino Gerardo Sánchez Sumaya parecen estar congeladas.

Se trata de una red de corrupción incrustada en las entrañas de Pemex, que utiliza una logística de precisión para sustraer, distribuir y comercializar derivados del petróleo de forma ilícita, dejando ganancias que ya superan los mil millones de dólares (17 mil 507 millones de pesos).

El saqueo en las refinerías: Salir como Juan por su casa

La operación criminal que Sánchez Sumaya montó dentro de las instalaciones de la paraestatal es descarada. Según las denuncias, camiones cisterna y autotanques entran y salen de refinerías clave como Salina Cruz y la Terminal de Dos Bocas cargados hasta el tope de combustible.

Lo increíble es que no existe ningún contrato o relación jurídica que justifique que este empresario se lleve el producto de la nación, operando bajo el amparo de la absoluta impunidad en zonas de máxima seguridad.

La fábrica de facturas y la red de prestanombres jóvenes

Para lavar las ganancias de este saqueo, Sánchez Sumaya creó una compleja estructura de más de 17 empresas “factureras”, entre las que destacan sus insignias Petrogesa y Grupo Gesa.

La estrategia consiste en utilizar a jóvenes sin antecedentes empresariales, amigos y parientes para facturar servicios y materias primas que jamás existieron. Estas empresas se facturan entre sí y con compañías en Estados Unidos para “limpiar” el dinero obtenido por las adjudicaciones directas millonarias que Pemex le regala.

El nexo con el “Señor de los Buques” y el contrabando

La investigación ha dado un giro oscuro al vincular a Sánchez Sumaya con Roberto Blanco Cantú, alias “El Señor de los Buques”, famoso por contrabandear combustible desde Estados Unidos. Recientemente se detectó que el socio principal de Blanco Cantú, Héctor Portales Zavila (detenido por posesión ilícita de hidrocarburos), tiene nexos financieros directos con el empresario potosino.

Tan solo en 2025, esta relación le dejó a Sánchez Sumaya ganancias por más de 140 millones de pesos, operando incluso cuando sus otras empresas bajaron el perfil.

Fotos y nexos de Gerardo Sánchez Sumaya: De la red social al influyentismo

En las redes sociales de Gerardo Sánchez Sumaya no hay timidez. El empresario presume abiertamente fotografías con Héctor Portales y con funcionarios de altísimo nivel, como Adán Augusto López. Se señala que es precisamente esta cercanía política la que le ha permitido obtener contratos por adjudicación directa en Pemex que le han generado una riqueza inexplicable.

Mientras el discurso oficial habla de combatir el huachicol, los socios de estos personajes operan con la venia de instituciones como la Secretaría de Marina.

⛽ El empresario potosino Gerardo Sánchez Zumaya, militante de Morena y cercano a Adán Augusto López Hernández, fue denunciado desde 2024 por presuntas redes ilegales ligadas a Pemex. Está relacionado personal y financieramente con Héctor Portales Ávila, detenido por el caso de… pic.twitter.com/aYNOvKhgfe — Jorge Fernández Menéndez (@J_Fdz_Menendez) March 10, 2026

El imperio de Sánchez Sumaya: Mil millones de dólares bajo sospecha

El descubrimiento de esta red expone el máximo apogeo del tráfico de combustible a través de las aduanas de Tamaulipas, donde se han decomisado buques con millones de litros de diésel. El esquema de Sánchez Sumaya no solo daña las finanzas de Pemex, sino que exhibe una operación sofisticada donde poderosos funcionarios permiten el contrabando en detrimento del Estado.

A dos años de las primeras denuncias, el imperio de mil millones de dólares sigue intacto, mientras las carpetas de investigación juntan polvo en las fiscalías.