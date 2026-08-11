Iba llegando a su casa y lo recibieron a balazos: Asesinan a un hombre en Tlaquepaque y patrulla choca en Zapopan tras persecución, así la Zona Metropolitana de Guadalajara

La actividad de policías no se detuvo durante las últimas horas en la Zona Metropolitana de Guadalajara, ZMG. En Tlaquepaque, la violencia cobró la vida de una persona que fueatacada a balazos justo cuando iba llegando a su casa.

Por otro lado, en Zapopan, una persecución en una de las avenidas más transitadas terminó con una unidad policial accidentada.

🔴#IMPORTANTE | Una patrulla de la Policía de Zapopan chocó tras una persecución en Carretera a Nogales.#SomosTestigos🚨



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Disparan a sujeto al llegar a su casa en la colonia Villa Fontana

El primer hecho ocurrió en calles de la colonia Villa Fontana, dentro del municipio de Tlaquepaque. Un hombre iba llegando a su casa en su camioneta cuando fue atacado a tiros por sujetos armados.

La víctima quedó en el asiento del conductor dentro de la cochera de la vivienda tras recibir múltiples disparos en el cuerpo.

Vecinos escucharon los disparos y llamaron a la policía

Habitantes de la zona comentaron que escucharon varias detonaciones seguidas en la calle, por lo que llamaron al número de emergencias.

Elementos de la policía municipal llegaron al sitio para atender el reporte y encontraron al hombre inconsciente adentro del vehículo, confirmando poco después que ya no contaba con signos vitales.

Policía resguarda la vivienda e informan al Ministerio Público

Los oficiales acordonaron la cochera y la entrada del domicilio para cuidar las evidencias balísticas encontradas en el piso.

También notificaron del caso al Ministerio Público y a los servicios periciales para que se encarguen de las investigaciones y del levantamiento del cuerpo.

Patrulla de Zapopan choca durante persecución en Carretera a Nogales

Una patrulla de la Comisaría de Zapopan terminó accidentada sobre la Carretera a Nogales mientras realizaba una persecución.

Aunque las autoridades no han dado detalles de si el seguimiento era por un reporte de vehículo robado o por detectar una unidad sospechosa, el choque dejó daños en la patrulla sobre un costado.

🔴#IMPORTANTE Un hombre fue as3sin4d0 a b4laz0s cuando llegaba a su domicilio, los hechos se registraron sobre la Col. Villa Fontana en Tlaquepaque.#SomosTestigos🚨



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¿Los policías resultaron heridos?

A pesar a la fuerza del accidente vial, las autoridades confirmaron que los policías municipales involucrados en el choque se encuentran fuera de peligro.

En el lugar quedó asegurada una camioneta a un lado de la carretera, la cual se presume era el vehículo que intentaban interceptar.