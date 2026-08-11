Cae “El Búho”, noveno detenido por el asesinato de la periodista Roxana Guzmán, señalado como coordinador operativo

Durante la conferencia mañanera de este martes 11 de agosto, se informó que fuerzas federales y estatales capturaron en el municipio de Minatitlán, Veracruz, a Sergio “N”, alias "El Búho", identificado por las autoridades como el presunto coordinador operativo de la célula criminal vinculada de manera directa con el homicidio de la periodista Roxana Guzmán.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que la detención de este perfil clave es resultado de intensos trabajos de inteligencia encaminados a llevar ante la justicia a la cadena de mando responsable del atentado contra la comunicadora veracruzana, un crimen que conmocionó al gremio periodístico y a la sociedad mexicana.

Captura clave en Minatitlán frena la impunidad en el caso Roxana Guzmán

La aprehensión de "El Búho" se concretó tras la ejecución de un cateo estratégico en el que participaron de forma coordinada la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Fiscalía General de la República (FGR) y autoridades de Veracruz.

En el sitio de la captura se aseguraron armas de fuego de alto calibre, cargadores, cartuchos útiles y equipos de radiocomunicación que eran utilizados por la estructura delictiva. La caída de Sergio “N” representa el golpe más significativo hasta el momento dentro del expediente, al tratarse de quien presuntamente articuló las acciones operativas que derivaron en el fatal ataque contra la periodista.

Suman nueve detenidos por la agresión letal contra la comunicadora

El titular de la SSPC subrayó que con esta acción suman ya nueve personas puestas a disposición de los tribunales por su presunta participación en el asesinato de Roxana Guzmán. García Harfuch enfatizó que el seguimiento de las investigaciones no se detendrá hasta esclarecer plenamente el móvil del crimen y encarcelar a la totalidad de los autores materiales e intelectuales.

La detención de "El Búho" marca un precedente en la exigencia de justicia para el gremio periodístico, buscando sentar un freno a los ataques contra la libertad de expresión en una de las entidades más peligrosas para el ejercicio periodístico.