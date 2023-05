Perrito muere tras ser atropellado por camioneta en Jiutepec, Morelos

Una cámara de seguridad captó el momento en el que una camioneta atropella a un perrito en Jiutepec, Morelos. En las imágenes se observa como el chofer lo tiene de frente y no hace nada por esquivarlo. En cambio, lo impacta y pasa la unidad sobre él.

El perrito se llamaba “Kiara”. Su dueña fue alertada a los pocos minutos que su mascota había sido arrollada. “Desde el momento que me enteré por la foto, que la ví, que supe que era ella, lloré, lloré, no pude, fueron 14 años en los que ella me dejó, esperaba muchos más que muriera por vejez, no por este tipo de situación, era muy cariñosa con todos, todos los vecinos de aquí la conocían”

Los hechos ocurrieron al interior de la unidad habitacional Los Arcos donde el conductor de la unidad tras atropellar al perrito escapó del lugar; pero horas más tarde la empresa responsable de la camioneta contactó a la familia. El video de las cámaras fue fundamental para dar con el responsable.

La dueña de “Kiara” ya está recibiendo asesoría por parte de asociaciones para la protección animal para presentar una denuncia ante la Fiscalía del estado por crueldad animal.

“No se queden callados, que hagan la denuncia, tal vez todavía se puede hacer algo, acerquense, informense, porque yo tampoco sabía que se podía hacer ya la denuncia por maltrato animal hasta que estas personas se acercaron a mi y me dijeron que yo podía poner una denuncia por maltrato animal”, aseguró la dueña del perrito.