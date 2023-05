¿A quién le dedicó Peso Pluma la canción “Bye”? Esto es lo que se sabe

Uno de los cantantes mexicanos más importantes de los últimos meses es Peso Pluma con los “corridos tumbados”, y actualmente sigue dando de qué hablar con sus letras, su estilo al interpretar y también los videos de sus canciones, en este caso, en los recientes días estrenó el videoclip “Bye” y rápidamente los usuarios aseguraron que estaría dedicado para un amor del pasado, pero ¿para quién sería?

Peso Pluma es uno de los cantantes más escuchados a nivel mundial, eso lo ha llevado a participar en emblemáticos programas como The Tonight Show Starring Jimmy Fallon en donde interpretó una las canciones que lo llevó a la cima “Ella Baila Sola”, también en distintas plataformas superó en reproducciones a artistas de la talla de Bad Bunny, quien hasta hace unos meses era el más escuchado a nivel global.

Peso Pluma: ¿A quién le escribió la canción “Bye”?

En el video de la canción “Bye”, participó la influencer, Dania Méndez, y enseguida surgieron los rumores respecto a que sostiene una relación con uno de los catalogados pioneros de los corridos tumbados, junto a Natanael Cano; sin embargo, algunos de sus seguidores apuntan que va dirigida a su expareja, aunque no hay nada oficial en los comentarios del videoclip relacionaron la letra de la canción con los rasgos de su antigua etapa amorosa.

El vídeo oficial de "Bye" de @_PesoPluma ya está disponible en YouTube.



📎: https://t.co/gkyEhUkskJ pic.twitter.com/eURrGbayOv — Peso Pluma Report 🥷🏻 (@PesoPlumaReport) May 27, 2023

¿Cuál es la letra de “Bye”, de Peso Pluma?

¿Qué será? tal vez la noche como de costumbre

Amanecerá

Sigo pensando en tus gestos cuando se me cruza otra

Pero es lo que hay

Y qué más da

Quiero olvidar se va lograr

El dolor poco a poco se fue borrando

Tú y yo

Nuestra historia se ha terminado

Yo sé fue por bien de los dos

Tal vez el amor se acabó

No sé qué fue lo que pasó

Pero al chile si me dolió



Bye

Mejor sigue tu camino

Mientras fumo y tomo vino

Que estar contigo ya no me convino

Bye

Y ya me da igual que la neta

Me distraigo con princesas

Y a mi tus besos ya no me interesan

Bye

Bye

Pura doble P

Ahí te va, chiquita

El dolor poco a poco se fue borrando

Tú y yo

Nuestras almas se abandonaron

Yo sé fue por bien de los dos

Tal vez el amor se acabó

Tal vez seguimos en calor

Tal vez a mi no me ayudó

Bye

Mejor sigue tu camino

Mientras fumo y tomo vino

Que estar contigo ya no me convino

Bye

Y ya me da igual que la neta

Me distraigo con princesas

Y a mi tus besos ya no me interesan

Bye

Bye

¿Quién es Peso Pluma, el cantante de los corridos tumbados?

Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma, nació el 15 de junio de 1999 en Guadalajara, Jalisco y actualmente es el cantante más influyente de la música regional mexicana, lo que lo ha llevado a ser reconocido como el rey de los “corridos tumbados”, con éxitos como Ella Baila Sola, El Belicon, PRC y La Bebé.