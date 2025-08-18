Juez ordena liberación de ‘Lord Pádel’ tras violenta agresión en club de Atizapán de Zaragoza
Alejandro Germán ‘N’, conocido como ‘Lord Pádel’, fue puesto en libertad por un juez de Tlalnepantla tras ser detenido por una brutal agresión en club de Atizapán.
Un juez de Tlalnepantla, en el Estado de México, ordenó la inmediata libertad de Alejandro Germán ‘N’, conocido como ‘Lord Pádel', y su socio Othon ‘N’, luego de que ambos contaran con un amparo al momento de su detención. Ellos son dos de las cuatro personas involucradas en una agresión a un maestro de pádel en un club de Atizapán de Zaragoza, el pasado 19 de julio.
La esposa e hijo de ‘Lord Pádel', enfrentarán su proceso legal en prisión; ellos enfrentan los cargos de homicidio en el grado de tentativa.
INFORMACIÓN EN DESARROLLO....
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ATAQUE CLUB PÁDEL ATIZAPÁN: CUATRO DETENIDOS EN CANCÚN FUERON INGRESADOS A PENAL DE TLALNEPANTLA