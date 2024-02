¿Un OVNI gigante nos vigila? Esto dice al respecto un piloto mexicano

El piloto mexicano Arturo Saucedo, contó que cuando efectuaba un vuelo desde Querétaro rumbo a la ciudad de Los Ángeles, logró ver un Objeto Volador No Identificado (OVNI).

Esto sucedió mientras volaba a unos 33 mil pies de altura, cuando de pronto logró ver una especie de barra iluminada, de un gran tamaño, como de las luces en el horizonte de Querétaro.

Este piloto contó en redes sociales que de inmediato tomó su radio para reportar el avistamiento, que era de noche para su sorpresa, otros pilotos de otras aerolíneas también aseguraron que vieron este OVNI.

Súbitamente, esa barra de luz comenzó a moverse a una gran velocidad y cuestión de un minuto, apenas en un minuto de tiempo, ese objeto ya se encontraba sobre el Golfo de México, posteriormente se apagó y no se vio más

La cuestión aquí es: ¿será que ya llegaron o más bien se trata de alguna empresa que estaba alineando satélites en el espacio? De esto ya pasó prácticamente un año y hasta ahora, este avistamiento sigue sin explicación.

Un piloto mexicano señala que vio en el cielo lo que describe como un OVNI gigante

El piloto mexicano Arturo Saucedo, causó gran sensación y hasta se hizo viral en redes sociales, principalmente en TikTok luego de una serie de declaraciones en las que aseguró que vio a un “OVNI” gigante mientras volaba por los cielos mexicanos.

En una entrevista para un creador de contenido en “TikTok”, este piloto mexicanos reveló detalles acerca de su avistamiento mientras trabajaba como piloto: “Un OVNI no es un pinche marciano… es algo que no es identificado, el pedo es que la gente asocia OVNI con marciano, una madre que te va a comer, entonces no, es algo que está ahí y nadie sabe qué es”.

En su plática de unos ocho minutos de duración, Saucedo asegura que no fue la única persona que pudo ver a este OVNI, ya que otros pilotos también lograron apreciar este objeto en el cielo nocturno de México: “Se mete un avión de Iberia y dijeron que también lo estaban viendo, en eso, entra otro avión de otra empresa y dicen que también. Hay muchas historias de esto porque lo ven muchos pilotos”, cuenta el piloto mexicano, quien agrega que él no considera que se trate de algo extraterrestre, sino una tecnología que aún no conocemos o que todavía no se hace pública.