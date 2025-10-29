No van a conquistar el mundo: Detenidos “Pinky” y “Cerebro” por ser ladrones en Guatemala

En un hecho que podría ser considerado de caricatura, dos ladrones quedaron detenidos en Guatemala, luego de ser captados en video cometiendo sus fechorías. Los sujetos responden a los alias de “Pinky” y “Cerebro”.

La Policía Nacional Civil de Guatemala informó la captura de dos hombres, buscados por su participación en una serie de asaltos a mano armada en distintas zonas de la capital.

De la caricatura a la cárcel: Capturan en Guatemala a los ladrones "Pinky" y "Cerebro"

El operativo fue realizado por agentes de la Comisaría 11, quienes, gracias a un trabajo de investigación y al seguimiento a través de cámaras de videovigilancia, localizaron y detuvieron a los dos hombres.

Los ladrones detenidos son Feyser David Pérez Estrada, de 23 años, alias “Pinky”, y Luis Valerio García Vega, de 30 años de edad, alias “Cerebro”.

Estos fueron sorprendidos cuando despojaban de sus pertenencias a una joven mujer que retornaba a su vivienda en un sector de la zona 5, logrando despojarle de un teléfono celular y de una tarjeta de débito bajo amenazas de muerte utilizando arma de fuego. 3/7 pic.twitter.com/PP9JWbXPPs — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) October 27, 2025

Pruebas irrefutables: Asaltos captados en VIDEO con arma de fuego

De acuerdo con el informe policial, los sospechosos fueron sorprendidos mientras asaltaban a una joven que regresaba a su casa. Bajo amenazas de muerte, utilizando un arma de fuego, le robaron un teléfono celular y una tarjeta de débito.

Las cámaras de seguridad muestran a los sujetos esperando en una esquina a bordo de un vehículo para interceptar a sus víctimas. En uno de los videos, uno de ellos desciende del vehículo motorizado y exige las pertenencias a un repartidor de una aplicación antes de huir con su cómplice.

Capturados "Pinky" y "Cerebro" motoladrones que operaban en zonas 1, 5 y 7



El trabajo de investigación y el seguimiento a cámaras de videovigilancia permiten a policías de la comisaría 11 la captura de dos motoladrones en la 27ª calle y 12ª avenida, zona 5. 1/7 pic.twitter.com/edvciykIyD — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) October 27, 2025

Decomisan vehículo robado y objetos de los asaltos

Durante la detención, los agentes recuperaron los objetos robados y un vehículo color blanco, que tenía reporte de robo. La investigación preliminar señala que los detenidos serían responsables de varios asaltos en las zonas 1, 5 y 7, y que utilizaban distintas motocicletas y ropa para evitar ser reconocidos.

La Policía de Guatemala aseveró que mantiene las investigaciones abiertas para identificar a posibles cómplices y evitar que estos hechos delictivos continúen afectando a la población.