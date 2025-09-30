Logo InklusionSitio accesible
Cayó en Guatemala “El Peque”, homicida del CJNG y cabecilla “prioritaria” en México

Su nombre es Iraider y le conocen como “El Peque”, presunto líder regional del CJNG y que se encontraba en la línea fronteriza de México con Guatemala.

Cae ‘El Peque’, cabecilla del CJNG y objetivo prioritario, en operativo en Guatemala
Cae ‘El Peque’, cabecilla del CJNG y objetivo prioritario, en operativo en Guatemala | Foto: Ejército de Guatemala
Escrito por: Carlos Alberto Pérez

Con información de: Alberto Chamé Lira

En un golpe coordinado entre las fuerzas de seguridad de México y Guatemala, fue detenido en la línea fronteriza Iradier “N”, alias “El Peque”, identificado como un objetivo prioritario y presunto líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que operaba en la sierra de Chiapas.

El Peque”, sobre quien pesaba una ficha roja de la Interpol y una orden de aprehensión por homicidio calificado, fue capturado durante la madrugada por el Ejército de Guatemala y entregado a las autoridades mexicanas para ser trasladado al penal de “El Amate” en Chiapas.

¿Cómo cayó “El Peque” del CJNG? Así lo encontraron en Guatemala

La detención fue el resultado de trabajos de inteligencia conjuntos entre los ejércitos de México y Guatemala, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas.

Según el comunicado del Ejército de Guatemala, la captura se realizó durante un patrullaje de rutina en la frontera La Mesilla, en Huehuetenango. Los militares le marcaron el alto a un vehículo conducido por “El Peque”, de nacionalidad mexicana, y al verificar su documentación, confirmaron que tenía una orden de captura internacional.

¿Quién es “El Peque”? Enfrenta cargo por homicidio en 2020

De acuerdo con el Fiscal General de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, “El Peque” es señalado como el líder de una célula criminal ligada al CJNG y al llamado “Cártel Chiapas-Guatemala”, que ha sido un importante generador de violencia en la región de la sierra en años anteriores.

Tras su captura, Iradier “N” fue trasladado e ingresado al penal de “El Amate”, en el municipio de Cintalapa, donde un juez determinará su situación legal.

La FGE de Chiapas informó que solicitará una sentencia de hasta 50 años de prisión tan solo por el delito de homicidio calificado por el que fue aprehendido. Adicionalmente, se continuarán integrando otras carpetas de investigación por su historial criminal, por lo que su condena podría ser aún mayor.

El Fiscal General aseguró que, en línea con la política de “Cero Impunidad” del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, se seguirá trabajando para garantizar la paz en la región de la Sierra.

