VIDEO de la balacera en Tlalnepantla donde policías se enfrentan a ladrones tras robo de camioneta

Cámaras de seguridad de los dos vehículos captaron el momento exacto en que policías municipales de Tlalnepantla se enfrentaron a balazos con dos delincuentes que intentaban robar una camioneta a una mujer en el fraccionamiento Pirules, en el Estado de México (Edomex).

Durante el tiroteo, un oficial resultó herido, pero la valiente intervención frustró el atraco y culminó con la detención de los dos presuntos responsables.

La heroica acción, que fue grabada tanto por cámaras exteriores como por la de la propia patrulla, ha sido calificada en redes sociales como una escena “de película de acción”.

Video del robo de la camioneta en Tlalnepantla que terminó en balacera

De acuerdo con los reportes, los oficiales se encontraban realizando un patrullaje de rutina cuando se percataron de que dos sujetos forcejeaban con una mujer para despojarla de su camioneta.

Al ver la presencia de la patrulla, los delincuentes no dudaron en abrir fuego. Accionaron sus armas contra los policías del municipio de Tlalnepantla, quienes, al ver en riesgo su vida y la de la ciudadana, repelieron la agresión de inmediato; imágenes y audiso que quedaron guardadas.

Capturan ladrones tras agredir a policías de #Tlalnepantla



Las imágenes… pic.twitter.com/qgGKu4igOy — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 15, 2025

Capturan a presuntos ladrones de Tlalnepantla, Edomex

Tras el intercambio de disparos, en el que uno de los oficiales resultó herido, los ladrones intentaron huir, desatando una persecución. Sin embargo, la rápida reacción policial permitió la detención de los dos sospechosos, identificados como Rodrigo “N” y Jesús “N”.

Al ser capturados, se les encontró en posesión de un arma de fuego y un inhibidor de señales, un dispositivo comúnmente utilizado por el crimen organizado para bloquear rastreadores GPS y comunicaciones.

Reconocen a oficiales por frustrar robo; uno terminó herido

El oficial herido fue atendido rápidamente por su compañero, quien solicitó el apoyo de una ambulancia. Su estado de salud se reporta estable.

La intervención de los elementos de seguridad ha sido ampliamente reconocida, ya que lograron frustrar el robo, proteger a la víctima y detener a los dos responsables, quienes ya fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.