Cae “El Monas”, criminal buscado por 5 homicidios en Edomex

Un sujeto identificado como Omar "N", alias "El Monas", fue detenido por su presunta relación en el homicidio de cinco personas en el Estado de México (Edomex).

Este sujeto se escondía en Tlaxcala, donde fue detenido por agentes de la Fiscalía General de Justicia del Edomex, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Marina, Defensa y la Guardia Nacional.

Homicidios que implican a "El Monas" ocurrieron en Tultitlán

Omar "N" también es apodado "El Comandante" y/o "El Carnal", señalado como un delincuente en el Valle de México, sin embargo, se desconocen más detalles sobre este hombre y si podría ser integrante de algún grupo delictivo.

Este sujeto es investigado por su probable intervención en el homicidio de al menos 5 personas en tres eventos distintos registrados en el municipio de Tultitlán.

"El Monas" fue capturado en cumplimiento de orden de aprehensión y tras ser trasladado al Edomex, con apoyo de la Secretaría de Seguridad estatal, fue ingresado a un Centro de Prevención y de Readaptación Social de la entidad.

Hallan restos humanos en Tultitlán dentro de bolsas

Vecinos de San Pablo de las Salinas, en el municipio de Tultitlán, reportaron ayer el hallazgo de tres bolsas negras abandonadas en un camino de terracería aledaño al Circuito Exterior Mexiquense.

Personas que transitaban por el paraje conocido como La Chinampa se percataron que de una de las bolsas se veía lo que parecía ser un pie humano.

Tras el aviso ciudadano, policías acudieron al punto y, según medios locales, durante una revisión del área, localizaron otras dos bolsas a unos metros de distancia. Sin embargo, no se especificó si contenían más restos.

¿Cuál es la pena por homicidio en el Estado de México?

En el Código Penal del Estado de México se establece que, de acuerdo con el Artículo 241, comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro.

Este delito se sancionará como homicidio a quien, a sabiendas de que padece una enfermedad grave, incurable y mortal, contagie a otro o le cause la muerte. El Artículo 242 detalla que el homicidio se sancionará en los siguientes términos:

I. Al responsable de homicidio simple, se le impondrán de diez a quince años de prisión y de doscientos cincuenta a trescientos setenta y cinco días multa



Cuando el homicidio se cometa contra una persona en ejercicio de la actividad periodística o persona defensora de derechos humanos, se le impondrán de quince a veinticinco años de prisión y de cuatrocientos a seiscientos cincuenta días multa.

II. Al responsable de homicidio calificado, se le impondrán de cuarenta a setenta años de prisión o prisión vitalicia y de setecientos a cinco mil días multa

III. Al responsable de homicidio cometido en contra de su cónyuge, concubina, concubinario, ascendientes, descendientes consanguíneos en línea recta o hermanos, teniendo conocimiento el inculpado del parentesco, se le impondrán de cuarenta a setenta años de prisión o prisión vitalicia y de setecientos a cinco mil días multa

IV. Al responsable del homicidio de dos o más personas, en el mismo o en distintos hechos, se le impondrán de cuarenta a setenta años de prisión o prisión vitalicia y de setecientos a cinco mil días multa.

V. Al responsable del delito de homicidio con ensañamiento, crueldad o de odio manifiesto motivado por discriminación, aversión o rechazo a la víctima por su condición social o económica, religión, origen étnico, raza, discapacidad, orientación sexual o identidad de género de la víctima, se le impondrán de cuarenta a sesenta años de prisión [o prisión vitalicia] y de setecientos a cinco mil días multa.

