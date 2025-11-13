Una auténtica escena de horror sacudió este jueves 13 de noviembre de 2025 a la ciudad de Seongnam, en Corea del Sur, cuando un camión de carga perdió el control y arrolló a decenas de peatones en un mercado al aire libre, dejando dos personas muertas y 21 heridas, según informaron las autoridades locales.

Esta tragedia sucedió alrededor del mediodía (hora local), en una de las zonas comerciales más concurridas de la ciudad, a unos 20 kilómetros de Seúl. De acuerdo con reportes de la Agencia de Noticias Yonhap, el vehículo habría descendido sin frenos por una pendiente antes de impactar en contra de los puestos y peatones del mercado.

🇰🇷Two people were killed and 18 others were injured on Thursday after a truck crashed into the sidewalk at a market in #SouthKorea’s Bucheon city. The driver, in his 60s, claims it was sudden unintended acceleration. #CarAccident

(Pics via CFP) pic.twitter.com/dmUw1sf3U5 — CCTV Asia Pacific (@CCTVAsiaPacific) November 13, 2025

Impactante video: camión embiste a peatones en Corea del Sur

Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que el camión de carga embiste a toda velocidad contra los puestos de venta, provocando el pánico entre los comerciantes y compradores. En los videos, que se han viralizado en redes sociales, los usuarios han expresado su conmoción y solidaridad con las víctimas.

Equipos de bomberos, paramédicos y policía llegaron de inmediato al lugar del siniestro para asistir a los heridos. Entre las víctimas se encuentran adultos mayores y comerciantes locales. Las dos personas muertas fueron trasladadas al hospital de Seongnam Central, mientras que varios de los heridos permanecen en estado grave.

UN CAMIÓN FUERA DE CONTROL MATÓ A DOS MUJERES Y DEJÓ 21 HERIDOS EN UN MERCADO DE COREA DEL SUR



Al menos dos mujeres murieron y 21 personas resultaron heridas, varias de gravedad, cuando un camión perdió el control y arrolló a decenas de personas dentro de un mercado en la ciudad… pic.twitter.com/jH9D9w6zfr — Clarín (@clarincom) November 13, 2025

¿Qué se sabe del conductor y las causas del accidente en Corea del Sur?

El conductor del camión, un hombre de unos 60 años, fue detenido por la policía y está siendo interrogado. Las primeras investigaciones apuntan a una falla mecánica en el sistema de frenos, aunque no se descarta la negligencia humana como factor contribuyente.

El Ministerio del Interior y Seguridad de Corea del Sur confirmó que se abrió una investigación formal para determinar las causas exactas del siniestro, además de evaluar la responsabilidad del chofer y de la empresa propietaria de la unidad.

El suceso ha generado una fuerte ola de indignación y tristeza en Corea del Sur, país donde los accidentes de tránsito graves son poco frecuentes gracias a sus estrictas normas viales. Medios locales y usuarios en redes sociales exigen mayores controles de seguridad vehicular en zonas públicas: “Fue una escena aterradora. La gente gritaba y corría en todas direcciones”, relató un testigo a la cadena KBS News.

¿Cómo pueden prevenirse tragedias como esta en espacios públicos? El debate sobre seguridad urbana vuelve a la mesa en Corea del Sur, y en el mundo entero.

