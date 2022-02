Pobladores de Oxchuc, Chiapas, protestan por inseguridad en municipio

Pobladores de Oxchuc realizaron una manifestación en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, debido a que dicen viven con temor a causa de la violencia que se ha desatado en días recientes.

“Sí tengo miedo de todo eso, por eso ya no queremos violencia de todo eso por eso venimos”, expresó una de las habitantes de Oxchuc.

Los manifestantes se concentraron en la entrada trasera del Congreso del estado de Chiapas, ahí expresaron que no hay libertad en las calles de se municipio indígena de los Altos de Chiapas, pues temen que en cualquier momento pueda darse otro enfrentamiento.

“Nuestros hijos no pueden salir a estudiar, no podemos salir a pasear no podemos trabajar porque, porque en un momento segundos Enrique y Hugo y empiezan a hacer sus cosas quemaduras de casas”, aseguró indignada otra de las manifestantes.

Los manifestantes están en contra de la determinación del Tribunal Electoral Estatal de realizar nuevamente la elección a mano alzada en Oxchuc y piden que el Concejo Municipal nombrado por el Congreso, sea definitivo.

Desde el 15 de diciembre se han realizado bloqueos y agresiones a transportistas, lo que está provocando problemas por desabasto.

“Está escaseando también todos los enseres en los municipios por lo mismo que no pueden entrar”, denunció un habitante de Oxchuc.

La Comisión de Asuntos Indígenas inició una mesa de diálogo con los manifestantes para atender sus demandas.

Antecedentes Oxchuc

Un enfrentamiento armado se desató en Oxchuc, Chiapas el martes 15 de febrero entre dos grupos de seguidores de los candidatos que se disputan el poder en el municipio, luego de que se ordenara realicen de nueva cuenta las elecciones por usos y costumbres.

El 5 de febrero un grupo de personas inconforme con los resultados de las elecciones por usos y costumbres, incendió al menos tres casas, de las cuales, una es la del ex presidente municipal y otra del presidente del órgano electoral comunitario. Además, secuestraron al menos seis tráileres y tres camiones de empresas privadas.