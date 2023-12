La tecnología que ayudó a arrestar a un presunto asesino serial en Los Ángeles

Jerrid Joseph Powell jamás imaginó que pasearse en nuevo coche BMW 440i por las calles de Beverly Hills lo pondría en el radar de la policía, como sospechosos de ser un asesino serial, gracias a la tecnología.

El hombre de 33 años fue detenido el jueves pasado después de que las autoridades vincularon su auto a un homicidio que había sucedido dos días antes en otra ciudad.

Sin motivo aparente, Powell siguió a un empleado de la ciudad de Los Ángeles hasta su casa y lo mató antes de que éste se bajara de su auto; una cámara de seguridad de la vivienda de Nicholas Simbolon registró el vehículo y la placa que las autoridades ingresaron a un sistema de radar llamada “Real Time Watch Center” que ayudó a su captura.

De acuerdo con Mark Stainbrook, jefe de la policía de Beverly Hills, el sistema que monitorea las calles de la ciudad en tiempo real tiene dos mil cuatrocientas cámaras instaladas en puntos estratégicos que incluyen lectores de placas; fue este sistema que al leer la placa del auto de Powell alertó a las autoridades y minutos después el sospechoso de asesinato fue detenido.

Jerrid Joseph Powell, el presunto asesino serial que mató a tres personas sin hogar en Los Ángeles. El hombre de 33 años, detenido la semana pasada, ha sido acusado de cuatro cargos de homicidio



🖋 @luispablob https://t.co/B2PUStcsTA — EL PAÍS México (@elpaismexico) December 5, 2023

Dentro del auto la policía encontró una pistola; lo que no sabían en ese momento es que esa arma le había quitado la vida a tres personas más.

“Si no hubiéramos ingresado las placas al sistema de lectura este individuo que creemos es responsable de al menos cuatro homicidios seguiría libre cometiendo ofensas” dijo Robert Luna, jefe del Departamento del Sheriff de Los Ángeles cuando anunció el arresto del presunto asesino serial que en cinco días se presume fue responsable de asesinar a tres indigentes que fueron baleados mientras dormían en diferentes áreas de la ciudad, además de Simbolon.

Por qué resulta ser una tecnología controversial

Hoy en día, alrededor de 300 departamentos de policía en Estados Unidos están invirtiendo en la nueva tecnología para ayudar a combatir el crimen.

Desde junio del 2022 que fue instalado en Beverly Hills, el sistema de monitoreo ‘Real Time Watch Center’ ha logrado reducir el crimen en 20 por ciento y los crímenes violentos en un 27 por ciento en la ciudad; de acuerdo a la policía también han recuperado más de 100 vehículos robados y arrestado a 60 individuos por distintas circunstancias.

A pesar de los logros, la Unión Americana de Libertades Civiles ha dicho que el uso de lectores de placas de conducir infringe la libertad de ir o estar en cualquier lugar sin que el gobierno monitoree cada paso.

“Hoy en día hay cámaras por todas partes” me dijo un residente de Beverly Hills a quien no le molesta la tecnología de vigilancia.

Al platicar con un indigente quien no estaba enterado ni de los presuntos crímenes de Powell ni de su arresto me dijo: “vivir en las calles no es fácil y claro que nos da miedo”. La policía angelina ha reiterado que vivir en las calles no es un delito.

Por lo pronto, Jerrid Joseph Powell se encuentra detenido sin derecho a fianza y tendrá que presentarse en la corte el próximo 8 de enero para la lectura formal de cargos por cuatro homicidios; el departamento del alguacil confirmó que el arma que se encontró en su auto es la que se usó en los crímenes y podría pasar el resto de su vida tras las rejas.