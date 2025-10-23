¡Insólito! La policía de Maryland busca voluntarios para fumar marihuana frente a policías

La policía de Maryland lanzó una iniciativa llamada “laboratorio verde de cannabis”, un proyecto educativo donde piden al público fumar marihuana frente a los oficiales.

La iniciativa, cuya organización la llevan los policías de Ocean City y el condado de Montgomery, busca mejorar la comprensión sobre el impacto del deterioro por cannabis. Los participantes de este proyecto deben tener mínimo 21 años y llevar su propia marihuana.

¿De dónde salió este proyecto?

El objetivo principal del programa es proporcionar a los agentes de la ley (aproximadamente 40 oficiales en formación) una experiencia práctica y segura para que puedan aprender a reconocer los signos y los grados de deterioro causados por el consumo de cannabis.

El evento forma parte de la conferencia anual de la Maryland Highway Safety Office (MHSO) sobre la prevención de muertes por conducción bajo los efectos de sustancias.

Así funciona la iniciativa

Se solicita un número reducido de voluntarios (alrededor de 12 a 14) que cumplan con los requisitos.

Los oficiales observan a los participantes en tiempo real y realizan ejercicios para evaluar su deterioro cognitivo y físico, a menudo involucrando la conducción en un entorno controlado (no en la calle).

La policía de Ocean City ha enfatizado que “no es una trampa”, sino una forma de entrenar a la nueva generación de policías de manera segura y responsable para diferenciar entre el uso legal y la conducción bajo los efectos.

Proyectos parecidos en Maryland

Proyectos similares del “Laboratorio Verde” se han realizado en otros condados de Maryland, como el Condado de Baltimore y el Condado de Montgomery, desde antes de la legalización completa de la marihuana recreativa en el estado.

El Departamento de Policía del Condado de Baltimore realizó el entrenamiento del “Green Lab” en mayo de 2023, justo antes de la legalización recreativa en julio de ese año.

El Departamento de Policía del Condado de Montgomery fue uno de los pioneros en Maryland con este tipo de entrenamiento, realizando eventos del “Green Lab” desde al menos 2017, cuando el estado tenía solo cannabis medicinal.

Los proyectos “Green Lab” sirvieron como un campo de entrenamiento seguro y simulado que permitió a los oficiales de Maryland (incluidos los de Baltimore y Montgomery) desaprender décadas de enfoque en la marihuana como sustancia ilegal y, en su lugar, concentrarse en el deterioro real antes de que la legalización cambiara permanentemente las normas de aplicación de la ley.