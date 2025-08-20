Un policía de la Ciudad de México (CDMX) fue detenido y es investigado por la muerte de un joven de 21 años a quien disparó con su arma de cargo en un punto de revisión.

La detención del oficial capitalino se dio a conocer este martes 19 de agosto de 2025 a través de un comunicado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Captan riña entre policía de CDMX y joven antes de dispararle

La escena fue grabada y compartida en redes sociales. Los hechos ocurrieron en la avenida Galindo y Villa, casi esquina con Fray Servando Teresa de Mier, en la colonia Jardín Balbuena, de la alcaldía Venustiano Carranza.

De acuerdo con la grabación, se puede observar a un policía de la CDMX pelear con un hombre en el cruce del semáforo, mientras a unos cuantos metros de ambos, se encontraba otro hombre que también se enfrenta con un segundo oficial.

No obstante, el policía que estaba peleando con uno de los ciudadanos, desde el piso, accionó su arma de cargo y le disparó al joven, a quien se le ve caer tras recibir el impacto.

#IMPORTANTE | Policías protagonizaron una riña con tripulantes de una motocicleta en calles de la alcaldía Venustiano Carranza, en #CDMX



Uno de los agentes disparó e hirió a uno de los involucrados, quien falleció en el hospital.



El #policía fue detenido y ya se integró la… pic.twitter.com/9EEad7KcdR — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 20, 2025

Detienen a policía de CDMX por disparar a joven y causarle la muerte

La institución informó que personal de la SSC de la CDMX detuvo a uno de los policías que, de acuerdo con los primeros reportes y una denuncia ciudadana, tuvo un altercado con los tripulantes de un vehículo.

Los hechos ocurrieron en un punto de revisión, pero de acuerdo con la dependencia, los tripulantes, quienes eran sujetos de un control preventivo, se tornaron agresivos y se enfrascaron en una riña con los policías.

Joven que recibió disparo de policía de CDMX murió en el hospital

Durante la pelea, el policía fue golpeado y efectuó un disparo que impactó en uno de los involucrados, quien se trataba de un joven de 21 años de edad.

El hombre resultó lesionado en la cabeza, por lo que fue trasladado a un hospital para su atención médica, donde posteriormente se informó que perdió la vida.

Investigan a policía de CDMX por disparar contra joven

Tras estos hechos, el oficial que disparó fue detenido y, junto con el arma de cargo, quedó a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica.

Por su parte, personal de la Dirección General de Asuntos Internos ya integra la carpeta de investigación administrativa interna para colaborar en las indagatorias que deriven de los hechos.