“Estamos desgastados": Entran ¡7 veces! a robar la misma casa en Puebla y policía no da soluciones

Los ladrones no dejan de atacar en Puebla. Ahora no sólo se conforman con asaltar casas, sino que hasta tienen a una familia de “cliente”: en siete ocasiones han entrado a atracar el mismo domicilio y los habitantes ya no saben qué hacer ante la inacción de las autoridades.

Testimonio de las víctimas de asaltos en Puebla: Un desgaste físico y mental constante

Tras el primer atraco, los ladrones regresaron una semana después. En otra ocasión, los ladrones incluso hicieron un boquete en una pared en el jardín. En el último atraco derribaron un muro. Celia Rosas, afectada por los constantes asaltos a su vivienda, narró a las cámaras y micrófonos de Azteca Noticias su calvario.

"La verdad es que estamos tan desgastados. Son siete veces, son muchas veces”, afirmó.

A pesar de que han denunciado los hechos a las autoridades y la Fiscalía prometió dar seguimiento al caso y mantenerse en contacto, hasta el momento no han recibido ni una llamada telefónica.

¡Los ABAND0NAR0N!❌👎 La familia de Celia Rosas denuncia que su casa ha sido ROBADA SIETE VECES y, pese a las denuncias, aseguran seguir sin protección. Mientras el gobierno de Alejandro Armenta habla de seguridad, muchos viven con MIEDO de que ocurra una tragedia.… pic.twitter.com/aG5Hg2EjqK — TV Azteca Puebla (@aztecapuebla) August 10, 2026

Falta de patrullaje y respuestas limitadas de la policía: “ponga cámaras con alarmas”

Agregaron que, aunque hay un detenido por estos hechos, resaltan que no hay vigilancia, patrullaje ni otra clase de acompañamiento, por lo que cada noche duermen con la incertidumbre de que pueda ocurrir el siguiente asalto. Incluso refieren que les dan consejos poco adecuados.

“Su actuar es muy limitado, porque únicamente nos interrogan, nos dan algunos consejos. No nos protegen, nos dan consejos: ‘¿Sabe qué? ¿Por qué no pone más lámparas? Una lámpara porque no ilumina, ponga cámaras con alarmas’. Y bueno, eso me lo dice mi vecino y no un policía”, aseguró Mauricio Solís, afectado.

Exigen medidas urgentes al gobierno de Puebla

Aunque han hecho lo que les han pedido, el régimen de Alejandro Armenta Mier, gobernador de Puebla, Idamis Pastor, fiscal general del Estado, y Francisco Sánchez, secretario de Seguridad Pública, no da resultados visibles contra la delincuencia en la entidad.

“A pesar de que ya pusimos protecciones de toda la casa, pensamos que se pueden meter de alguna manera en la noche, despertarnos, hacernos algo y ya es mucho desgaste físico y mental”, afirmó Celia Rosas.

La familia exige al gobierno de Puebla que realice medidas de protección y advierte que las autoridades aún están a tiempo de actuar y evitar una tragedia.