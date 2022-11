PT va por reforma constitucional, aunque pierdan en los votos

PT respalda el plazo que dio Morena para dictaminar reforma constitucional en materia electoral el próximo 23 de noviembre y someterla a votación en el pleno a finales de este mes si la oposición mantiene su postura de rechazo.

Reconocen que no tienen los votos de las dos terceras partes, pero aun así se la jugaran y buscaran reformas a las leyes secundarias.

No obstante, Gerardo Fernández Noroña, vicecoordinador de los diputados del PT, acepto que el alcance de las modificaciones a las leyes no alcanzara para transformar a fondo el INE ni el Tribunal Electoral.

“Nosotros no vamos a hacer fraude a la constitución, que quiere decir eso, no vamos a hacer modificaciones que violenten el marco constitucional como hacían antes los gobiernos del PRI y del PAN al no tener las posibilidades de hacer una reforma constitucional, iremos hasta donde de ley secundaria, no pretenderemos darle vuelta al marco constitucional”, apuntó el petista.

En la conferencia de prensa, había otros diputados de Morena, que a preguntas de la prensa de conocer su opinión sobre el contenido de la reforma propuesta por el presidente López Obrador así respondieron algunos como la legisladora Susana Cano González .

“En esta legislatura nos hemos dado cuenta que a derecha insiste en decir que somos ignorantes, insiste en decirnos borregos, pues, yo lo único que le diría es que, si eso es ser borrego para mejorar el país, soy borrega, porque voy a votar a favor”.

Adelanta PT apoyo a marcha de AMLO

PT acompañara al presidente López Obrador en la marcha del próximo 27 de noviembre.

Diputados dicen que le mostraran su musculo a la oposición.

“En este tema la derecha no nos va a ganar, es nuestro fuerte y se lo vamos a demostrar el día 27 para que vea el mundo y el pueblo de México de lado de quien está” reto el diputado del PT, Reginaldo Sandoval.

Para Gerardo Fernández Noroña, que el presidente marche es positivo “y que retome el espíritu de nuestra lucha y de nuestro movimiento que es la calle ya sabemos que van a decir que es en respuesta, no, es un honor. El compañero presidente no compite, avasalla, es nuestra fuerza, es nuestro origen”.