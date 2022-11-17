Posturas encontradas por la marcha que encabezara AMLO

Mientras PAN, PRI y PRD le dieron la bienvenida a la marcha del presidente López Obrador (AMLO) del próximo 27 de noviembre para Movimiento Ciudadano es la marcha de la venganza y cuestiona si Bartlett será el orador principal.

Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados manifestó que el Jefe del Ejecutivo esa en su derecho de marchar cuando quiera y con quien quiera.

“Yo la veo que están en su derecho de hacerlo y que hay que respetarlo, y confío que este país observe las posturas y también genere convicción sobre las razones de los votos de unos y de otros”, dijo el priista.

Temen "acarreo".

En tanto que, para el líder de los diputados del PRD, Luis E. Chazaro, “Ojalá que a la marcha que ha convocado el presidente, la gente también se vuelque espontáneamente, que no veamos cientos de camiones movilizados por el gobierno con recursos públicos, porque a la marcha que participamos, nosotros llegamos todos caminando y por nuestra propia voluntad”.

Por su parte, Jorge Álvarez Maynez, coordinador de MC en San Lázaro, señalo “Es totalmente una reacción visceral. Es la primera vez que se le marca, por parte de la sociedad, la agenda al presidente. No sé quién vaya a marchar con Morena, si Manuel Espino, o Sanjuana, o Bartlett que sea el orador principal”, cuestiono el diputado emecista.