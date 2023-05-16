¿Qué políticos rodean a Alejandra del Moral, candidata del PRI en Edomex?

En el marco de las elecciones 2023, Alejandra del Moral Vela, que encabeza la alianza “Va por el Estado de México”, conformada por PAN, PRI, PRD y Nueva Alianza, es una de las candidatas por la gubernatura del Edomex este 4 de junio.

Si bien Alejandra del Moral cuenta con un gran recorrido dentro del ámbito político dentro del estado mexiquense, varios de los políticos más importantes del PRI han logrado rodearla y posicionarla como una de las candidatas a gobernar Edomex.

¿Cuál es la trayectoria de Alejandra del Moral?

Del Moral se afilió al partido tricolor siendo muy joven, siguiendo así los pasos de su padre, Ismael del Moral, uno de los priistas más valiosos en Cuautitlán Izcalli. Su trayectoria política por el Edomex arrancó siendo en 1999, como coordinadora juvenil del Frente Juvenil Revolucionario (FJR) en Cuautitlán Izcalli. Posteriormente, en 2003, fue designada como secretaria técnica del Consejo Político Municipal en la misma demarcación.

Teniendo tan solo 22 años, la hoy candidata participó en la campaña del entonces gobernador del Edomex Enrique Peña Nieto del PRI en 2005, quien la colocó como responsable político de la ruta 40. A partir de esa fecha, Alejandra del Moral ha logrado ocupar diversos cargos, todos en el estado mexiquense, tales como:



Encargada de la Coordinación de Asuntos Internacionales del gobierno del Edomex en la gubernatura de Peña Nieto .

en la de . Consejera política municipal del PRI en 2007.

en 2007. Dirigente estatal de mujeres jóvenes del PRI .

. Presidenta municipal más joven de Cuautitlán Izcalli en 2009.

en 2009. Diputada federal por el Distrito VII con cabecera en Cuautitlán Izcalli en 2012.

en 2012. Secretaria del Trabajo en 2016 con Eruviel Ávila como gobernador.

Durante el gobierno de Alfredo del Mazo, actual gobernador del estado, Alejandra del Moral también logró desempeñarse como secretaria de Desarrollo Social, cargo que ocupó hasta el 2022.

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¿Quiénes son los más allegados de la candidata Alejandra del Moral?

Aunque actualmente la candidata por la gubernatura del Edomex representa a cuatro partidos políticos, su militancia priista ha hecho que algunas de las preguntas tengan que ver con el pasado del partido político del que forma parte, esto debido a que una de las agrupaciones más enigmáticas y conocidas del tricolor se formó en el Estado de México, de la cual salieron siete gobernadores y un Presidente de la República (grupo Atlacomulco).

Y es que Alejandra del Moral destaca por haberse vuelto cercana al expresidente Enrique Peña Nieto cuando fue gobernador del Edomex, Y es que en 2006 fue designada como directora de Relaciones Exteriores de la administración local a cargo de Peña Nieto. Años más tarde, cuando Peña Nieto se volvió titular del ejecutivo, designó a Del Moral Vela como titular del Banco Nacional del Ahorro y Servicios Financieros (Bansefi).

De igual forma, mantuvo estrecha relación con Del Mazo Maza desde el 2016 y 2017, cuando Alejandra del Moral fue electa como presidenta del PRI local y acompañó toda la campaña del aún gobernador de la entidad. Posteriormente, ya electo, el priista la designó como Secretaría de Desarrollo Económico y después titular de la Secretaría de Desarrollo Social.

