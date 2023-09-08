¿Se le pasó la fecha? Marcelo Ebrard descarta ir como candidato independiente en 2024

Marcelo Ebrard ya dijo que no soltará su aspiración de aparecer en la boleta electoral en las elecciones 2024 por la presidencia; sin embargo, dio a conocer su posición hasta el momento, antes de realizar una asamblea nacional donde dirá su decisión final el próximo lunes 11 de septiembre.

A pesar de que la vía independiente era una de las opciones del excanciller para lograr su sueño; el todavía morenista declaró que no ha estado en su objetivo esta posbilidad: "No ha estado en mi objetivo una candidatura independiente, considero no es la vía para contribuir al futuro de México que anhelamos. El lunes sostendré encuentro con nuestras compañeras y compañeros de todo el país y resolveremos pasos a seguir. Les mantengo al tanto".

No ha estado en mi objetivo una candidatura independiente, considero no es la vía para contribuir al futuro de México que anhelamos. El lunes sostendré encuentro con nuestros compañeras y compañeros de todo el país y resolveremos pasos a seguir. Les mantengo al tanto. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) September 8, 2023

¿Por qué Marcelo Ebrard no fue como candidato independiente?

Diversos cibernautas destacaron que les gustaría verlo de candidato independiente y, a pesar de que Ebrard dijo que no era su objetivo ir de esa manera, existe otra cuestión que posiblemente fue la razón por la que no pudo se pudo cumplir.

Y es que el día de ayer, 7 de septiembre, era el último día en que los candidatos independientes podían presentar su manifestación de intención, señalado como fecha límite ante el Instituto Nacional Electoral (INE), órgano que recibió solicitudes como la del actor y productor, Eduardo Verástegui.

¿Qué otras opciones tiene Marcelo Ebrard?

Con el túnel cerrándose para el aspirante a candidato presidencial, Ebrard tiene ya pocas opciones:



Romper con Morena y sumarse al proyecto de Movimiento Ciudadano (MC).

Quedarse en Morena y apoyar a Claudia Sheinbaum, podría recibir un premio de "consolación"; sin embargo, nada tan importante como los cargos que ya ha ocupado.

Abandonar su sueño por competir por la presidencia y retirarse de la vida política, así como regresarse a París.

Por último, pero no menos relevante e incluso no tan improbable, sumarse al equipo de Xóchitl Gálvez

Va por México lanza invitación a Marcelo Ebrard

Tras la polémica declaración de Ebrard al decir que "en Morena ya no tenemos espacio", le cayeron diversas propuestas, tal es el caso de Marko Cortés, líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), quien le dijo que era bienvenido a sumarse al proyecto de Xóchitl Gálvez.

Además, aseguró que el pleito de Morena es puro "teatro" y sentenció que quieran que Ebrard se sume a MC para dividir los votos de la oposición.