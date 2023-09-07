Esto es lo que necesitaría Marcelo Ebrard si quiere ser candidato independiente a la presidencia

Tras el rechazo de los resultados de las encuestas de Morena, Marcelo Ebrard se encuentra a contrarreloj para buscar una posibilidad que lo lleve a la boleta electoral, pues afirmó que en el partido guinda "ya no tiene espacio". Ante esto es importante conocer los requisitos para registrarse como candidato independiente rumbo a las elecciones 2024.

¿Por cuánto le ganó Sheinbaum a Ebrard en la encuesta de Morena?

De acuerdo con los datos compartidos por el Comité de Morena, Alfredo Durazo dio a conocer que Claudia Sheinbaum fue la ganadora de las encuestas realizadas:

Comisión de Encuestas de Morena:



Claudia Sheinbaum: 39.4%

Marcelo Ebrard: 25.6%

Gerardo Fernández Noroña: 12.2%

Adán Augusto López: 10%

Ricardo Monreal: 6.5%

Manuel Velasco: 6.3%

Mercaei:



Sheinbaum: 39.3%

Ebrard: 25.9%

Adán Augusto : 11.7%

Fernández Noroña: 10.0%

Velasco: 7.3%

Monreal

De las Heras Demotecnia



Claudia Sheinbaum: 41.1%

Marcelo Ebrard

Adán Augusto López: 10.9%

Gerardo Fernández Noroña: 9.3

Manuel Velasco: 6.9%

Ricardo Monreal: 5.4%

Buendía y Márquez



Sheinbaum: 36.6%

Ebrard: 26.1%

Fernández Noroña: 11.7%

Adán Augusto

Velasco: 8.6%

Monreal: 5.9%

Heliga Consultores



Claudia Sheinbaum: 40.5%

Marcelo Ebrard: 25%

Adán Augusto López: 12.2%

Gerardo Fernández Noroña

Manuel Velasco: 6.7%

Ricardo Monreal: 5.7%

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ pidió en la mañanera difundir encuestas para definir “pasaporte” a candidatura presidencial que da triunfo a @Claudiashein y respaldó a la exjefa de gobierno de Ciudad de México. pic.twitter.com/ERfQ67h2uY — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 7, 2023

Los promedios quedaron así:



Claudia Sheinbaum: 39.4%

Marcelo Ebrard: 25.8%

Adán Augusto López: 11.2%

Gerardo Fernández Noroña

Manuel Velasco: 5.9%

Ricardo Monreal: 7.1%

¿Qué necesitaría Ebrard para ser candidato independiente?

De acuerdo con el INE, los requisitos para buscar la candidatura a la presidencia por la vía independiente son los siguientes:



Manifestación de intención por escrito con fecha límite este 7 de septiembre.

Constancia de aspirante, con fecha de expedición el 8 de septiembre.

Recabar el porcentaje de apoyo requerido por la ley a partir del día siguiente en que se emita su constancia de aspirante, correspondiente al 1% de la lista nominal del país y que pertenezcan al menos a 17 entidades.

El tope de gastos para la captación de apoyo es de 42 millones 963 mil 333 pesos. Estos deberán ser recursos privados de origen lícito.

Del 15 al 22 de febrero de 2024, las personas aspirantes que cuenten con el número suficiente de apoyo, deberán presentar por escrito su solicitud de registro en el Consejo General del INE.

¿Qué dice AMLO sobre Marcelo Ebrard?

Durante su conferencia mañanera de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció el triunfo de Claudia Sheinbaum y también llamó a Ebrard a la unión en el partido.

“Marcelo es una buena persona, un buen servidor público, es mi amigo, yo espero que él decida apoyar la transformación, el que se continúe con la transformación, poner por delante el interés superior y pensar en la justicia, pensar en que este país no puede ser país de una minoría rapaz (...)", destacó.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ también habló de @m_ebrard quien rechazó los resultados de la encuesta para definir al futuro candidato presidencial de #Morena tras acusar irregularidadeshttps://t.co/AT3Rc969T2 pic.twitter.com/5PH8pnswmb — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 7, 2023

Al ser cuestionado sobre la supuesta ruptura del excanciller con el partido, afirmó que ninguna corcholata saldría; sin embargo, destacó que Ebrard es "libre de tomar la decisión que le parezca más conveniente" e incluso dijo que si se va como candidato independiente, tendría más posibilidad que la candidata panista Xóchitl Gálvez.