¿Por qué se mueren las neuronas y qué cosas pueden estar provocándolo?

Pérdida de memoria, dificultad para hablar, entre otras situaciones, pueden ser señales de que las neuronas están muriendo y esto puede ser por múltiples razones que pueden ser por acciones cotidianas que tienen un impacto negativo, tal como le sucedió al señor Roberto Campos Ortega, quien sufre de un daño neurológico.

“Empecé a tener olvidos. No recuerdo a algunas personas. Me dicen, '¡te acuerdas de fulanito?’, no me acuerdo”, relata para Fuerza Informativa Azteca (FIA). Los especialistas identifican el riesgo cardiovascular como la causa principal de daño neurológico: hipertensión, diabetes, glucosa elevada, estrés y hasta sedentarismo.

El neurólogo, Gilberto Maldonado, señala que los factores de riesgo cardiovascular generan que haya menos sangre al cerebro, y este es el órgano más sensible a la falta de oxígeno y a la falta de nutrientes de todo el cuerpo. “De tal manera que si se van tapando vasos en el cerebro, pues van muriendo neuronas”.

El paciente de neurología afirma que tiene hipertensión y que tomóalcohol en exceso y ahora tiene problemas para hablar. Se recomienda un cambio en la alimentación y reducir el consumo de carne, pero sobre todo ejercitar la mente.

Ante señales de daño neuronal como pérdida de memoria o sensibilidad es necesario acudir con un especialista. “Estar viejo no significa tener una pérdida de la memoria. Siempre es patológico, siempre está asociado a algo y eso se tiene que investigar siempre”, puntualiza, el neurólogo Gilberto Maldonado.

¿Por qué se mueren las neuronas y qué se puede hacer para evitarlo?

El consumo de drogas o alcohol son considerados factores tóxicos de daño neuronal, pero también están las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. En el cual se degeneran o mueren neuronas, principalmente del hipocampo. En el caso del Parkinson, las neuronas afectadas son las que ayudan al control adecuado del movimiento.

Estudios recientes revelan que el ejercicio podría contribuir a recuperar las neuronas dañadas. “En específico del hipocampo y eso nos ayuda a que tengamos mejores capacidades mentales. En especial de la memoria”, argumenta el doctor Maldonado.

También se recomienda un cambio en la alimentación. Reducir el consumo de carne, por ejemplo, pero sobre todo, hay que ejercitar la mente, estudiando, aprendiendo cosas nuevas; cuidando la presión.

¿Qué son las neuronas?

Las neuronas son mensajeras de información. Usan impulsos eléctricos y señales químicas para transmitir información entre diferentes áreas del cerebro, y entre el cerebro y el resto del sistema nervioso. Todo lo que pensamos, sentimos y hacemos sería imposible sin el trabajo de las neuronas y sus células de sostén, las células gliales llamadas astrocitos y oligodendrocitos.

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México, la muerte de las neuronas es un proceso natural de envejecimiento y se calcula que al día una persona de entre 20 y 30 años de edad pierde alrededor de 10 mil neuronas, es decir, al año desaparecerán unos tres millones y medio.

Enfermedades del cerebro

De acuerdo con el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares, algunas enfermedades del cerebro son el resultado de la muerte antinatural de las neuronas, tales como:

En la enfermedad de Parkinson, las neuronas que produce el neurotransmisor dopamina mueren en los ganglios basales, un área del cerebro que controla los movimientos del cuerpo. El cerebro ya no puede controlar el cuerpo y las personas se sacuden y tienen espasmos bruscos.

En la enfermedad de Huntington, una mutación genética causa la sobreproducción de un neurotransmisor llamado glutamato, que mata a las neuronas en los ganglios basales. Como resultado, las personas se retuercen y contorsionan en forma incontrolable.

En la enfermedad de Alzheimer, proteínas inusuales se acumulan dentro y alrededor de las neuronas en la neocorteza y el hipocampo, partes del cerebro que controlan la memoria. Cuando estas neuronas mueren, las personas pierden su capacidad de recordar y de hacer las tareas cotidianas.

El daño físico en el cerebro y otras partes del sistema nervioso central también puede matar o incapacitar a las neuronas, tales como:

Los golpes en el cerebro, o el daño causado por un accidente cerebrovascular, pueden matar neuronas instantáneamente o privarlas lentamente del oxígeno y los nutrientes que necesitan para sobrevivir.

Una lesión de la médula espinal puede interrumpir la comunicación entre el cerebro y los músculos cuando las neuronas pierden su conexión con los axones ubicados por debajo del sitio de la lesión. Estas neuronas aún pueden vivir, pero pierden su capacidad de comunicarse.

Las neuronas dependen de otras células y para subsistir requieren de un aporte directo energético de glucosa y oxígeno. Cualquier situación que afecte mínimamente su homeostasis puede llevarlas a la muerte.