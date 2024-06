Arrestan a Justin Timberlake días antes de su gira de conciertos

El cantante estadounidense Justin Timberlake quedó arrestado por la policía de Nueva York, en Estados Unidos, apenas unos días antes de su primera gira de conciertos tras seis años alejado de los escenarios.

El también actor de cintas como The Social Network (2010) está en custodia de la policía de Sag Harbor, una villa en Long Island, Nueva York, bajo el cargo de conducir un automóvil en estado de intoxicación, informó el vocero de la policía a la cadena CNN.

Justin Timberlake fue arrestado ayer lunes en la noche y este martes 18 de junio de 2024 será procesado ante un tribunal. El exintegrante del grupo musical NSYNC tiene agendada una presentación el viernes 21 de junio en Chicago, Illinois, así como un concierto en el Madison Square Garden el 25 de junio próximo.

¿Quién es Justin Timberlake?

Justin Timberlake nació el 31 de enero de 1981 en Memphis, Tennessee, por lo que hoy tiene 43 años de edad. Cuenta con al menos una decena de premios Grammy por su carrera musical.

Comenzó su carrera artística a través de un programa infantil llamado The All New Mickey Mouse Club del canal Disney Channel a inicios de la década de 1990, donde compartió créditos con quienes se volverían otras icónicas figuras del pop: Britney Spears y Christina Aguilera.

En 1998 se integró al quinteto musical NSYNC, del cual se separó en el año 2001. Justin Timberlake Se casó con la actriz y productora Jessica Biel en 2021 y tienen como hijos a Silas y Phineas, de 9 y 3 años de edad, respectivamente.

El fin de semana pasado, el intérprete de “Can’t Stop The Feeling” realizó una publicación en su cuenta oficial de Instagram donde mencionaba sus planes para el Día del Padre y hacía un reconocimiento a sus hijos a quienes llamó como sus “dos grandes regalos”.

“Mis dos grandes regalos. Aprendo más sobre mí mismos cada día sólo porque ustedes dos me eligieron para ser su padre. Siempre estaré para ustedes en su saltas y sus bajas, los levantaré y les mostraré cuan alto pueden legar en la vida y a levantarse cuando se caigan”, escribió Timberlake.