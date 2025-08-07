Asesino desata balacera contra policías en la Miguel Hidalgo; quiso huir y terminó baleado

La madrugada de este jueves, un hombre que presuntamente acababa de cometer un homicidio en la colonia Tlaxpana, alcaldía Miguel Hidalgo, desató una balacera contra policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) en un intento desesperado por escapar. Los oficiales repelieron la agresión, hiriendo al sospechoso, quien ahora se encuentra hospitalizado bajo custodia policial.

En la escena del crimen original, un hombre de 49 años fue hallado sin vida, víctima del ataque inicial que detonó la persecución.

¿Cómo fue el homicidio y balacera en la colonia Tlaxpana, Miguel Hidalgo?

Según el reporte oficial de la SSC CDMX, el hecho violento inicial ocurrió cuando un hombre de 49 años caminaba sobre la calle Tonatzin. En ese momento, el presunto agresor se aproximó y, sin mediar palabra, le disparó en repetidas ocasiones para después intentar darse a la fuga.

Aunque los primeros reportes de la madrugada mencionaban a una segunda víctima herida que viajaba en una motocicleta con el occiso, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades en su comunicado más reciente.

Presunto asesino desata balacera contra oficiales de la CDMX

Alertados por los operadores del C2 Poniente sobre los disparos, uniformados de la SSC acudieron de inmediato al cruce de las calles Nezahualpilli y Laguna Zirahuén. Al llegar, observaron a un hombre que coincidía con las características del agresor, quien intentaba escapar mientras empuñaba un arma de fuego.

Los policías le marcaron el alto, ordenándole que arrojara el arma al suelo. El sujeto hizo caso omiso y abrió fuego directamente contra los oficiales.

Al ver su vida en riesgo inminente, los policías repelieron la agresión y lograron herir al atacante. De inmediato, solicitaron servicios de emergencia para atenderlo; paramédicos que arribaron al lugar lo diagnosticaron con dos lesiones por proyectil de arma de fuego: una en el tórax del lado derecho y otra en el abdomen.

El presunto homicida fue trasladado a un hospital para recibir atención médica definitiva, donde permanece bajo custodia policial. En el lugar de la detención, se le aseguró un arma de fuego corta con un cargador y 10 cartuchos útiles.

El arma asegurada y el detenido fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica. Como parte del protocolo, los oficiales que participaron en el tiroteo fueron presentados para rendir su declaración, y la Dirección General de Asuntos Internos de la SSC ya investiga el hecho para deslindar responsabilidades.