¡Atención! Precio del dólar hoy 1 de septiembre de 2025: ¿Subirá o bajará frente al peso mexicano?

¿Vas a cambiar dinero? El precio del dólar estadounidense arranca este lunes 1 de septiembre de 2025 con un mínimo en su valor en cinco semanas. Pero, ¿sabes a cuánto se cotiza hoy en México?

Los inversionistas evalúan las cifras de inflación de Estados Unidos emitidas el viernes 29 de agosto de 2025, así como un fallo judicial que frena los impuestos a las importaciones decretados por el presidente estadounidense Donald Trump, así como la disputa de mandatario con la Reserva Federal tras intentar despedir a la gobernadora Lisa Cook.

Precio del dólar hoy 1 de septiembre 2025 en México

El tipo de cambio del dólar en Banco Azteca se ubica en 17.75 pesos la compra y en 19.04 pesos la venta en ventanilla bancaria durante la apertura de este lunes.

Este es el precio del dólar y de otras divisas hoy 1 de septiembre. |Banco Azteca.

¿Cuál es el precio del dólar en Tijuana hoy 1 de septiembre 2025?

¡Atención! El dólar hoy en Tijuana se vende en 18.65 pesos. Es importante recordar que el tipo de cambio puede variar según la ciudad donde realices la transacción.

Precio del dólar canadiense hoy 1 de septiembre 2025 en México

El dólar canadiense en Banco Azteca se ubica en 12.15 pesos a la compra y en 14.15 pesos a la venta en ventanilla bancaria al inicio de este lunes.

Si planeas cambiar divisas, recuerda que puedes acudir a cualquier sucursal de Banco Azteca, disponibles en un horario de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 1 de septiembre 2025?

El Bitcoin comenzó la jornada de este lunes con un valor de 109 mil 216 dólares por unidad, registrando una alza del 0.86% frente a su último cierre.

En México, al tipo de cambio vigente, la criptomoneda abrió en 2 millones 032 mil 327 pesos por unidad.

Precio del Bitcoin hoy lunes.|Google.

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 1 de septiembre 2025?

El precio del petróleo alcanzó un alza de más del 1%, debido a preocupaciones por afectaciones al suministro tras las intensificaciones de los bombardeos aéreos en la guerra entre Rusia y Ucrania, así como por un debilitamiento del dólar estadounidense.